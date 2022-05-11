NASA: James Webb teleskobunun optik hizalaması mükemmel

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu’nun optik hizalamasının "mükemmel" olduğunu duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 11.05.2022 - 08:08

NASA: James Webb teleskobunun optik hizalaması mükemmel

NASA'nın Goddard Uçuş Merkezi'nden bilim insanı Michael McElwain, James Webb Uzay Teleskobu'na dair açıklama yaptı.

Mükemmel seviyede optik hizalamanın yapıldığını belirten McElwain, teleskop performansının beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi.

Öte yandan NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun elde ettiği bir görüntüyü, Spitzer Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen görüntüyle yan yana getirdi.

James Webb, Büyük Macellan Bulutsusu'nu görüntüledi. James Webb, Büyük Macellan Bulutsusu'nu görüntüledi.

Fotoğrafın bilgi notunda James Webb'den alınan görüntünün netliğine vurgu yapıldı.

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