NASA, James Webb Teleskobuyla evrendeki en eski galaksilerden birini keşfetti

Zamanın başlangıcına geri dönmek ve uzayda parlayan ilk yıldızların fotoğraflarını çekmek için fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, bugüne kadar yaptığı heyecan verici keşiflerin en sonuncusunda, evrendeki en eski galaksilerden birini tespit etti.

BÜYÜK PATLAMADAN 390 MİLYON YIL SONRA OLUŞTU

Büyük Patlama'dan sadece 390 milyon yıl sonra oluşan bu galaksiye, onu ilk kez doğum gününde gören gökbilimcinin kızına ithafen Maisie'nin galaksisi adı verilmiştir.



Bilim insanları bunun şimdiye kadar görülen en erken teyit edilmiş dört galaksiden biri olduğunu söylüyor. Ancak şu anda Maisie'ninkinden bile daha eski bir döneme ait olabilecek yaklaşık 10 galaksiyi daha değerlendiriyorlar.



Austin'deki Texas Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya başkanlık eden Steven Finkelstein, "Maisie'nin galaksisiyle ilgili heyecan verici olan şey, James Webb Uzay Teleskobu tarafından tanımlanan ilk uzak galaksilerden biri olması ve bu galaksiler arasında spektroskopik olarak doğrulanan ilk galaksi olması" dedi.



Gökbilimcilerin bir galaksinin yaşını belirleme yöntemi karmaşıktır. Işığın bir nesneyi ne zaman terk ettiğini hesaplamayı barındırır, bu da galaksinin kırmızı renge kayması ölçerek hesaplanır. Bu, Dünya'dan uzaklaşma hareketi nedeniyle renginin kaydığı miktardır.



Bu nedenle, genişleyen bir evrende yaşadığımız için, bir nesnenin kırmızıya kayması ne kadar yüksekse, o kadar yaşlıdır.



JAMES WEBB TELESKOBU NEDİR, NE İŞE YARAR?



JWST'nin yapımı 10 milyar dolara mal oldu ve Aralık 2021'de Fransız Guyanası, Kourou yakınlarındaki Avrupa Uzay Üssü'nden fırlatıldı.



Nihai hedefi, zamanda 13,5 milyar yıl geriye giderek Büyük Patlama'dan sadece 100-200 milyon yıl sonraki bir noktaya ulaşmak.

