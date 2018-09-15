NASA, buzulları incelemek üzere 1 milyar dolarlık uydu fırlattı. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, dünyadaki buz tabakası, buzullar, deniz buzu ve vejetasyondaki değişimi lazerle inceleyecek bir uydu fırlattı.



Icesat-2 uydusu, 1 milyar dolarlık bir proje çerçevesinde kutup bölgeleri üzerinde incelemeler yapacak. NASA verilerine göre, buz katmanlarında yalnızca son bir yılda yaşanan erime, tüm dünyada deniz seviyesinin bir milimetre yükselmesine yol açtı.



Uydu, Grönland ve Antarktika buzullarındaki erimenin, deniz seviyesi yükselmesinde ne denli rol oynadığını inceleyecek. Northrop Grumman şirketi tarafından yapılan Icesat-2 uydusu, ölçümü lazerle yapacak. Araç tarafından gönderilen lazer ışınının dünya yüzeyinden geri yansıma süresi üzerinden yapılacak ölçümle buz yüzeylerindeki incelme miktarı hesaplanacak.



Araç ilk gönderilen Icesat uydusuna oranla 250 kat daha fazla bilgi toplayabilecek ve saniye başına 10 binin üzerinde lazer ışını gönderebilecek şekilde yapıldı. Lazerin dünya yüzeyinden araca geri yansıması ise, saniyenin bir milyarda biri süresinde gerçekleşecek.



Uydu aynı zamanda, vejetasyon, kar tabakaları ve nehir yüksekliklerini de hesaplayacak. Bu hesaplamalar ormanlardaki karbon gazı miktarı ölçümü, sel ve kuraklık önlemleri, yaban hayatı davranışları konusundaki araştırmalarda kullanılacak.

