NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını erteledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'a göndermeyi planladığı gezginci keşif aracı Perseverance'ın uzaya fırlatılmasını erteledi.

13.06.2020 - 09:28

NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını erteledi

İlişkili Haberler

NASA’nın Ay görevinin maliyeti belli oldu

NASA’nın Ay görevinin maliyeti belli oldu

NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak)

NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak)

NASA'nın Parker Uydusu, Güneş'e beşinci yakın geçişini yaptı

NASA'nın Parker Uydusu, Güneş'e beşinci yakın geçişini yaptı

NASA, Mars'a göndermeyi planladığı gezginci keşif aracı Perseverance'ın uzaya fırlatılmasını erteledi.

NASA'dan yapılan açıklamada, 17 Temmuz'da yapılması planlanan fırlatışın "yer sistemlerindeki bir arızanın giderilmesi için ilave zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle 20 Temmuz'a ertelendiği" duyuruldu.

Açıklamada, gezginci keşif aracının, planlanan tarihte, Atlas 5 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Merkezi'nden fırlatılacağı kaydedildi.

Adı "sebat" anlamına gelen Perseverance, NASA'ya bağlı Jet İtki Laboratuvarı tarafından üretildi. Mars'a 2011'de gönderilen Curiosity gezginci keşif aracının tıpkısına yakın bir tasarıma sahip araç, Kızıl Gezegen'in Jezero Krateri yüzeyinde incelemeler yapması hedefleniyor.

Araç, 23 kamera ve 2 mikrofon donanımının yanı sıra "Ingenuity" adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopterini de Mars'a götürecek.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...