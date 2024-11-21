NASA, Mars'ın 360 derecelik görüntüsünü yayınladı

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) tarafından inşa edilen Mars gezgini Curiosity, 2014'ten bu yana Sharp Dağı'na yavaşça tırmanıyor.

Resmi adı "Aeolis Mons" olan bu dağ 1970'lerde keşfedildi.

Yabancı manzarasına kazınmış olan Gediz Vallis kanalı, bazı bilim insanlarının eski bir nehir yatağı olduğuna inandığı bir yerdir.

Curiosity bu yılın başlarında Gediz Vallis'e girdi ve dün JPL Mars severler için Gediz Vallis'in 360 derecelik panoramik görüntüsünü yayınladı.

Görüntü, Gediz Vallis kanalını çevreleyen birçok Mars'a ait özelliği gösteriyor.

Bunlar arasında Kukenan Butte, Pinnacle Ridge, Texoli Butte ve hatta Gale Krateri'nin uzak bir görüntüsü bile var.

GEDIZ VALLIS KANALI NASIL OLUŞTU?

Kanalın tam olarak nasıl oluştuğu şu anda bilim insanları arasında tartışma konusu.

Bir süre önce içinden su akmış ya da oluşumundan güçlü rüzgarlar sorumlu olmuş olabilir.

Ya da belki de Sharp Dağı'nın yüksek kesimlerinden aşağıya doğru akan toprak kaymaları Gediz Vadisi'ni yaratmıştır ki bu da Curiosity'nin yolculuğu boyunca bulduğu kayaları ve enkazı açıklayabilir.