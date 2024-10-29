NASA, Mars'ta gizemli "yeşil lekeler" keşfetti

NASA'nın keşif aracı, yaptığı yeni keşifle Mars'ın yüzeyinde "yeşil lekeler" buldu.

Küf benzeri lekeler Dünya'da mikropların varlığına işaret ediyor, ancak NASA, bu lekelerin ilginç ve beklenmedik bir özellik olduğunu, gezegende herhangi bir mikrobik yaşamın bulunduğuna dair kanıt olmadığını belirtti.



Independent'ın haberine göre keşif, Perseverance aracının Mars yüzeyindeki bir kaya parçasını kazımasıyla ortaya çıktı. 5 santimetrelik bir alanda, beyaz, siyah ve yeşil lekelerle birlikte "çarpıcı bir renk dizisi" gözlemlendi. En dikkat çekici olanı ise, etraflarında bulanık açık yeşil kenarları bulunan koyu yeşil lekelerdi.



Dünya'da pas rengi ya da kanımızdaki kırmızı renk olan oksitlenmiş iyondan oluşan kırmızı kayalar var. Mars'takilere benzer kayalarda bu türden yeşil lekeler görülebiliyor ve bunlar suyun kayaya dönüşmeden önce tortudan akmasıyla oluşuyor. Bu da kimyasal reaksiyonu değiştiriyor ve geride farklı, yeşil renkli bir kimyasal bırakıyor.



Mikroplar bazen Dünya'da bu sürece dahil oluyor. Ancak mikrobik yaşam gerektirmeyen sülfür ve demir arasındaki etkileşimler de dahil başka nedenlerle de meydana gelebiliyor.



NASA'nın Perseverance'ın diğer araçlarını yeşil lekelerin üzerine yerleştirerek bileşimlerini daha iyi anlamak için yeterli alanı yoktu. NASA, bunun bir "gizem" olarak kaldığını belirtti.



Ancak uzay ajansı, Mars kayalarında benzer ve beklenmedik özellikler aramaya devam edecek. Yapacağı araştırmalar sonucunda uzaylı yaşamın ipuçlarını bulmayı umuyor.

