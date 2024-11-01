NASA paylaştı: Galakside "ürkütücü gözler"

BİRBİRLERİNE YAKLAŞIYORLAR



Araştırmacılara göre, NGC 2207 ve IC 2163 yıllar önce birbirlerine yakın bir geçiş yapmış ve şu anda tekrar çekim güçleriyle birbirlerine yaklaşıyor.



Bu etkileşim, galaksilerdeki gaz bulutlarının sıkışmasına neden olarak yeni yıldızların doğumunu tetikliyor. Hubble Teleskobu’nun ultraviyole ışık görüntülerinde, yeni doğan yıldızların parıltısı mavi renklerle belirgin şekilde görülebiliyor.



YILDIZLARIN DOĞUMU VE ÖLÜMÜ



Galaksilerin etkileşimi, sadece yıldız doğumunu değil, aynı zamanda güçlü süpernovaların patlamalarını da beraberinde getiriyor. Bu patlamalar, etrafındaki gazı sıkıştırarak yeni yıldızların oluşumunu sağlıyor ve bu döngü, evrendeki yıldızların sürekli doğum ve ölüm süreçlerini temsil ediyor.



James Webb Uzay Teleskobu’nun orta kızılötesi kamerası, galaksilerdeki toz dağılımını ayrıntılı bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu toz, galaksilerdeki yıldız oluşumunun bir başka göstergesi olarak öne çıkıyor. Galaksilerin birleşme süreci, evrendeki dinamik yapıların ve yıldız yaşam döngülerinin karmaşıklığını anlamak için önemli bir pencere açıyor.