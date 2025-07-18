NASA paylaştı: Güneş'te 400 bin kilometrelik ateş kanyonu

Şiddetli patlama, 400 bin kilometrelik bir “ateş kanyonu” oluşturdu. Bu kanyonun parlayan plazmadan oluşan duvarları 20 bin kilometreyi aşıyor ki bu da Dünya’nın çapına denk geliyor.

Patlama sonucunda oluşan yay, yaklaşık 30 Dünya büyüklüğünde bir alana yayılacak kadar büyüktü.

GÜNEŞ GİDEREK AKTİFLEŞİYOR

Her ne kadar bu patlamanın Dünya’ya çarpması beklenmese de, uzmanlar Güneş’in giderek daha aktif hale geldiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Gelecekteki patlamaların gezegenimize doğrudan isabet edebileceği belirtiliyor.

Böyle bir durumda, gezegenimizi etkileyebilecek şiddetli bir jeomanyetik fırtına yaşanabilir. Bu tür fırtınalar, elektrik şebekeleri, uydular ve GPS sistemlerinde ciddi kesintilere neden olabilir.

ENERJİ PATLAMASI DÜNYA'YA ULAŞACAK MI?

Gökbilimciler, enerji patlamasının Dünya’ya çarpmasından endişe duysa da, uzay hava durumu tahminleri gezegenimizin jeomanyetik fırtınadan etkilenmeyeceğini gösteriyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne (NOAA) bağlı Uzay Hava Durumu Merkezi, bugünden itibaren hafta sonuna kadar radyo kesintisi yaşanma ihtimalini yüzde 60 olarak açıkladı.

PATLAMA ARKASINDA İZ BIRAKTI

NASA, patlamanın Güneş’in manyetik alanını öyle şiddetli bir şekilde büküp parçaladığını söylüyor ki, patlamanın geçtiği yerde yüklü parçacıklardan oluşan parlayan bir hendek kaldı.

Benzer patlamalar, geçtiğimiz Mayıs ayında da etkisini göstermişti. ABD genelinde kutup ışıkları (aurora) görüldü ve elektrik kesintileri ile uydu arızalarına dair uyarılar yapıldı.