NASA rotayı değiştirdi. Yörünge planı iptal, Ay yüzeyinde üs kurulacak

NASA Başkanı Jared Isaacman, ajansın Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurma planını iptal ettiğini duyurdu. Isaacman, bu kararın kurumun Ay programında yapılan kapsamlı değişikliklerin bir parçası olduğunu belirtti.

HEDEF AY YÜZEYİNDE KALICI ÜS

Yeni plana göre, daha önce yörüngede kullanılmak üzere tasarlanan sistem ve bileşenler Ay yüzeyinde kurulacak üste değerlendirilecek. NASA böylece odağını yörüngeden doğrudan Ay yüzeyine kaydırmış olacak.

AY PROGRAMINDA KÖKLÜ DEĞİŞİM

Isaacman’ın açıklaması, NASA’nın Ay programında önemli bir strateji değişikliğine işaret ediyor. Ajansın, insanlı keşif ve uzun vadeli varlık hedefleri doğrultusunda daha kalıcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımı benimsediği değerlendiriliyor.

İNSANLIK AY'A GERİ DÖNÜYOR

NASA'nın Artemis 2 misyonunu başlatmaya hazırlanmasıyla insanlık, 50 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez Ay'a geri dönmeye hazırlanıyor.

En erken 1 Nisan'da fırlatılması planlanan görev, dört astronotu Ay'ın etrafında bir gezintiye çıkaracak ve geri getirecek. Bu tur insanlığın daha önce hiç gitmediği kadar uzak bir mesafe olacak .

Artemis 2, Ay ortamına dair bilgiyi derinleştirmeyi ve Ay görevlerinin önünü açmayı amaçlayan kritik bir test görevi olarak dikkat çekiyor.