NASA şaşkına döndü: Kullanım dışı uyduda gizemli patlama!

NASA’nın 1964 yılında uzaya gönderdiği ve onlarca yıldır görev dışı olan bir uzay aracı, bilim insanlarını şaşırtan beklenmedik bir enerji patlaması yaydı.



Avustralya’daki Curtin Üniversitesi’nden gökbilimciler, bu sinyali tespit ettiklerinde önce kozmik bir kaynaktan, örneğin bir pulsardan ya da daha önce keşfedilmemiş bir gök cisminden kaynaklandığını düşündü.

DÜNYA'YA ÇOK YAKIN BİR KAYNAKTAN GELİYORDU



Ancak yapılan detaylı analizler, patlamanın yalnızca 4 bin 500 kilometre uzaklıktan geldiğini ve dolayısıyla Dünya’ya oldukça yakın bir kaynaktan, büyük olasılıkla eski bir uydudan yayıldığını ortaya koydu.



Araştırmalar sonucunda, sinyalin NASA tarafından 1960’ların ortasında fırlatılan ve 1967’de emekliye ayrılan deneysel "Relay 2" uydusuna ait olduğu belirlendi.