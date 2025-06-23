NASA şaşkına döndü: Kullanım dışı uyduda gizemli patlama!
Bilim insanları, 1964’te fırlatılan ve onlarca yıldır kullanım dışı olan bir NASA uydusunun beklenmedik bir enerji patlaması yaydığını tespit etti.
NASA’nın 1964 yılında uzaya gönderdiği ve onlarca yıldır görev dışı olan bir uzay aracı, bilim insanlarını şaşırtan beklenmedik bir enerji patlaması yaydı.
Avustralya’daki Curtin Üniversitesi’nden gökbilimciler, bu sinyali tespit ettiklerinde önce kozmik bir kaynaktan, örneğin bir pulsardan ya da daha önce keşfedilmemiş bir gök cisminden kaynaklandığını düşündü.
DÜNYA'YA ÇOK YAKIN BİR KAYNAKTAN GELİYORDU
Ancak yapılan detaylı analizler, patlamanın yalnızca 4 bin 500 kilometre uzaklıktan geldiğini ve dolayısıyla Dünya’ya oldukça yakın bir kaynaktan, büyük olasılıkla eski bir uydudan yayıldığını ortaya koydu.
Araştırmalar sonucunda, sinyalin NASA tarafından 1960’ların ortasında fırlatılan ve 1967’de emekliye ayrılan deneysel "Relay 2" uydusuna ait olduğu belirlendi.
UZAY ÇÖPÜYLE ÇARPIŞMIŞ OLABİLİR
Bilim insanlarına göre, uzayda onlarca yıl boyunca güneş rüzgarları ve plazma ile etkileşim içinde kalan bu uydu, yüzeyinde elektrostatik bir yük birikmesine neden olmuş olabilir.
Bu yük, sonradan uyduya çarpan küçük bir meteoroit veya uzay çöpüyle tetiklenmiş; çarpmanın etkisiyle oluşan elektrostatik boşalma ise geçici ama son derece güçlü bir enerji patlamasına yol açmış olabilir.
ÖLÜ UYDULAR DA TEHDİT OLABİLİR
Araştırmacılar bu olayı, uzaydaki eski teknolojik enkazların potansiyel tehlikelerine ve hala beklenmedik şekilde aktif olabileceklerine dair dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriyor.
Bu patlama, sadece gökyüzündeki diğer tüm nesnelerden daha parlak hale gelmesiyle değil, aynı zamanda kökeninin 60 yıllık "ölü bir uydu"dan çıkmasıyla da bilim camiasında büyük ilgi uyandırdı.
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