NASA, şehirleri yok edebilecek asteroitin ilk görüntüsünü yakaladı

Dünya'ya doğru potansiyel bir rotası olan ve "şehir yok eden" olarak tanımlanan asteroit, yeni bir videoda görüntülendi ve gelecekte olabilecekler hakkında ilk bakışı sağladı.



NASA, yaklaşık 60 metre çapındaki 2024 YR4 adlı asteroidi, Dünya'dan yaklaşık 56 milyon km uzakta tespit etti.



Videoda, asteroit uzayın karanlığında parlayan diğer nesneler arasında ilerleyen parlak, hareketli bir beyaz nokta olarak görülüyor.

2024'ÜN SONUNDA KEŞFEDİLDİ



Astronomlar 27 Aralık 2024'te 2024 YR4'ü keşfetti ve yapılan hesaplamalara göre, 22 Aralık 2032'de Dünya'ya 106 bin km yaklaşarak gezegenimize çarpma ihtimalinin 77'de 1 (yüzde 1,3) olduğunu belirledi.



İlk tespit, gök taşının yörüngesini görüntülemelerine olanak tanıdı. Asteroitin, Güneş etrafında eliptik bir yörüngeyi takip ederek uzayda hızla ilerlediği gözlemlendi.



Bu veriler, 2024 YR4'ü NASA'nın otomatik "Sentry" risk listesinde zirveye taşıdı. Bu liste, bilinen Dünya'ya Yakın Nesneleri (NEO'lar) çarpma olasılıklarına göre sıralıyor.



NASA, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları paylaştı:



"Genellikle olduğu gibi, ilk yörünge hesaplamaları yalnızca yaklaşık olarak yapılabilir ve 2032 için öngörülen belirsizlikler o kadar büyüktü ki, nesnenin kesin bir çarpma rotasında olma olasılığı çok düşüktü. Yeni gözlemler toplandıkça, yörünge daha kesin bir şekilde hesaplandı ve 2032'deki tahmini konum belirsizliği önemli ölçüde daraldı, ancak Dünya hala olası konumlar arasında bulunuyor."



2024 YR4'ün büyüklüğü nedeniyle yoğun nüfuslu bir bölgeye düşerse büyük bir yıkıma yol açma potansiyeli var.

TUNGUSKA OLAYI



Bu asteroit, 1908'de Dünya atmosferine girerek büyük bir patlamaya neden olan Tunguska asteroidiyle yaklaşık aynı büyüklükte.

Tunguska olayında, 50 milyon ton TNT gücüne eşdeğer bir patlama, 2 bin 150 km²'lik bir alandaki 80 milyon ağacı yok etti ve üç kişinin ölümüne yol açtı.



Eğer 2024 YR4 Dünya atmosferine girerse, Tunguska olayı gibi havada patlayabilir.



ASTEROIT DÜŞERSE ÇARPMA İHTİMALİ OLDUĞU BÖLGELER



Eğer 2024 YR4 beklenmedik bir şekilde çarpma rotasına girerse, çarpma riski taşıyan bölgeler arasında Pasifik Okyanusu'nun doğusu, Güney Amerika'nın kuzeyi, Atlas Okyanusu, Afrika, Arap Denizi ve Güney Asya yer alıyor.



Ancak astronomlar, asteroitin atmosferde parçalanmadan yere çarpabileceğini ve bu durumda devasa bir krater oluşturup, çarpma bölgesindeki insan topluluklarını yok edebileceğini belirtiyor.



2024 YR4'ün çarpma potansiyelini etkileyen en önemli faktörlerden biri, boyutuna ilişkin kesin tahminler ve iç yapısının bilinmemesi. Uzmanlar, asteroitin bileşimi hakkında şu an çok az bilgiye sahip.



Asteroit Dünya'ya yaklaştıkça, bilim insanları daha ayrıntılı gözlemler yaparak boyutu, yapısı ve bileşimi hakkında daha fazla bilgi edinebilecek.



Ancak tüm bu endişelere rağmen 2024 YR4'ün Dünya'ya çarpma olasılığı hala düşük.

Astronomlar, bu asteroidin 2032'de Dünya'nın yanından güvenli bir şekilde geçmesinin çok daha olası olduğunu söylüyor.



Hatta Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) profesörü Richard P. Binzel, yaptığı açıklamada nihayetinde çarpma ihtimalinin sıfıra ineceğini düşündüğünü belirtti.



Ancak bu gerçekleşene kadar, bilim insanları gözlemlerini artırarak asteroitin yörüngesini ve hareketini daha hassas bir şekilde hesaplamaya çalışacak.



Önümüzdeki 8 yıl boyunca astronomlar, bu gök taşını yakından takip edecek ve gezegenimiz için ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu daha net bir şekilde anlamaya çalışacak.



Şu an itibarıyla 2024 YR4, Torino risk ölçeğinde 3 seviyesinde yer alıyor.

Bu ölçek, Dünya'ya çarpma potansiyeli olan gök cisimlerini sınıflandırıyor.



Torino ölçeği 0'dan 10'a kadar gidiyor ve yüksek sayılar daha büyük çarpma riski anlamına geliyor.



Çoğu Dünya'ya Yakın Nesne (NEO) bu ölçekte 2'nin üzerine çıkmazken, 2024 YR4'ün 3 puan alması, astronomlar için daha fazla dikkat gerektirdiğini gösteriyor.



Şimdi, 2024 YR4'ü olabildiğince iyi analiz etmek için zamana karşı bir yarış başladı.