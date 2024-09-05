NASA, soru işaretine benzeyen galaksinin ikizini keşfetti

James Webb Uzay Teleskobu, geçtiğimiz yıl keşfettiği soru işaretine benzeyen galaksinin ardından, milyarlarca ışık yılı uzaklıkta benzer bir galaksiye daha rastladı. Bu keşif, galaksilerin evrimi hakkında yeni ipuçları sunuyor.

NASA, soru işaretine benzeyen galaksinin ikizini keşfetti

James Webb Teleskobu, geçtiğimiz yıl soru işaretine benzeyen bir galaksi tespit etmişti. 

Webb bir başka soru işaretli galaksiye rastladı ve araştırmacılar milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki bir galakside bile yıldız oluşumunun nerede gerçekleştiğini tespit etmek için Webb'in NIRISS cihazını da kullandılar.

NASA ile Avrupalı ve Kanadalı insanları tarafından inşa edilen bir kızılötesi teleskop olan Webb, MACS-J0417.5-1154 galaksi kümesinin soru işaretine benzeyen görüntüsünü yakaladı. 

Saint Mary's Üniversitesi'nden gökbilimci Vicente Estrada-Carpenter "Galaksilerde yıldız oluşumunun ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleştiğini bilmek, galaksilerin evrenin tarihi boyunca nasıl evrimleştiğini anlamak için çok önemlidir. Soru İşareti Çifti'ndeki her iki galaksi de, muhtemelen iki galaksinin çarpışmasından kaynaklanan gazın bir sonucu olarak, birkaç kompakt bölgede aktif yıldız oluşumu gösteriyor. Ancak her iki galaksinin de şekli çok bozulmuş görünmüyor, bu nedenle muhtemelen birbirleriyle etkileşimlerinin başlangıcını görüyoruz." dedi.

Araştırma, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlandı.

NASA, soru işaretine benzeyen galaksinin ikizini keşfetti - 1

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