NASA, süpersonik yolcu uçağı ile okyanus aşırı yolculukları 2 saatin altına çekiyor

NASA, teorik olarak New York'tan Londra'ya günümüz uçaklarından "dört kat daha hızlı" uçabilecek bir yolcu uçağı fikrini araştırıyor.



Yolcu jetinin ses hızının yaklaşık 2 ila 4 katı arasında bir hızda seyahat edeceği aktarıldı.

Günümüz yolcu uçakları yaklaşık 950 km/saat hızla ya da ses hızının yaklaşık %80'i ile seyrediyor.

ABD ve diğer ülkeler kara üzerinden süpersonik uçuşu yasakladığı için NASA, Atlantik ve Pasifik üzerinden okyanus ötesi rotaları araştırdığını söyledi.

SES PATLAMALARINI ÖNLEMEK İÇİN TEKNOLOJİ ARAŞTIRIYOR

Öte yandan Quesst, sonik patlamalarda uçağın sesini yeryüzündeki insanlar için azaltacak bir teknolojiyi araştırıyor.



Proje yöneticisi Lori Ozoroski, "Bu yeni çalışmalar hem teknoloji yol haritalarına bakışları yenileyecek hem de daha geniş bir yüksek hız aralığı için ek araştırma ihtiyaçlarını belirleyecek" dedi.



NASA, ses hızının iki katında seyahati mümkün kılacak risk ve zorlukların ana hatlarını içeren konsept tasarımlar ve teknoloji yol haritaları geliştirmeleri için şirketlere iki yıl süreli sözleşmeler yaptı.

İlk ekibe Boeing, ikincisine ise Northop Gruman Aeronautics Systems liderlik edecek.



NASA'nın hipersonik teknoloji projesi yöneticisi Mary Jo Long-Davis yaptığı açıklamada, "Yolculara fayda sağlamak ve çevreye zarar vermemek için sorumlu bir şekilde yenilik yapmak önemlidir" dedi.

