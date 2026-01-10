NASA tarihinde ilk. Acil dönüş planı devreye alındı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ilk kez tıbbi tahliye gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Ajans yetkilileri, bir astronotta yerçekimsiz ortamda tedavi edilemeyen ciddi bir sağlık sorunu tespit edilmesi üzerine, Crew-11 ekibinin planlanandan aylar önce Dünya’ya döndürüleceğini duyurdu.

Bu dönüş için onlarca yıl önce hazırlanmış acil durum planının devreye alındığı belirtildi.

PLAN NASIL HAYAT GEÇİRİLECEK?

Yetkililere göre, ISS görevleri sırasında daha önce hiç uygulanmamış olan bu plan kapsamında astronotlar kapsülün içine girerek kapakları kapatacak, istasyondan ayrılacak ve kontrollü bir şekilde Dünya atmosferine yeniden giriş yapacak.

Paraşüt destekli inişin, Kaliforniya açıklarında Pasifik Okyanusu’na yapılması planlanıyor. Kapsül denize indikten sonra, içinde tıbbi personelin bulunduğu bir kurtarma gemisi astronotları teslim alacak. İlk sağlık kontrolleri denizde yapılacak. Ardından ekip helikopter ve jetle Johnson Space Center’a nakledilecek.

ASTRONOTUN TAHLİYE KARARI NASIL ALINDI?

Tahliye kararı, Crew-11’de görevli bir astronotun yaşadığı ve mikro yerçekiminde yeterince tedavi edilemeyen bir sağlık sorunu nedeniyle, NASA doktorlarının erken dönüş tavsiyesinde bulunmasının ardından alındı.

Ajans, tıbbi gizlilik gerekçesiyle astronotun kimliğini ve rahatsızlığın niteliğini açıklamadı.

NASA TARİHİNDEKİ İLK TIBBİ TAHLİYE

NASA Yöneticisi Jared Isaacman, perşembe günü yaptığı açıklamada bunun “ciddi bir tıbbi durum” olarak değerlendirildiğini ve bu nedenle ISS tarihindeki ilk tıbbi tahliyenin gerekli görüldüğünü söyledi.

Isaacman, iniş koşullarının netleştirilmesiyle birlikte 48 saat içinde güncellenmiş bir dönüş takvimi paylaşılacağını belirtti.

NASA Baş Tıbbi Sorumlusu Dr. James Polk ise astronotun hayati tehlikesinin bulunmadığını, dönüş tamamlanana kadar ekip arkadaşları tarafından gözetim altında tutulduğunu vurguladı.

PLAN BUGÜNE KADAR HİÇ UYGULANMADI

Tahliye, NASA’nın Spaceflight Human-System Standard düzenlemeleri kapsamında, istasyondaki tıbbi imkânların yetersiz kaldığı durumlarda öngörülen acil dönüş prosedürlerine dayanıyor.

İstatistiksel modeller böyle bir olayın yaklaşık üç yılda bir yaşanabileceğini öngörse de, plan bugüne kadar hiç uygulanmamıştı.