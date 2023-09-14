NASA, UFO raporunu paylaştı: "Uzaylıların varlığına inanıyorum"

NASA, UFO'larla ilgili bir yıl süren bir çalışmanın ardından bulguları yayınladı.



UZAYLILARIN VARLIĞINA İNANIYOR

NASA Yöneticisi Bill Nelson, ajansın UAP'ler hakkındaki tartışmayı "sansasyonellikten bilime" kaydırmak istediğini söyledi.

Nelson, araştırma ekibinin UAP'lerin dünya dışı kökenli olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadığını ancak uzaylıların varlığına inandığını belirtti.

DÜNYA DIŞI YAŞAMA DAİR KESİN BİR KANIT YOK



Basına açık düzenlenen toplantıda, uzay ajansı tarafından seçilen bağımsız ekip, UFO'larla ilişkili dünya dışı yaşama dair kesin bir kanıt olmadığını ısrarla vurguladı.



NASA, çok az sayıda yüksek kaliteli gözlem olduğunu ve bilimsel bir sonuca varılamayacağını söyledi.

Çalışma bir yıl önce başlatıldı ve 100.000 doların altında bir maliyete mal oldu.