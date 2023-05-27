NASA, Uranüs'ün kuzey kutbunda dönen bir siklonu ilk defa görüntüledi

Dailymail'in haberine göre, Uranüs'ün atmosferiyle ilgili araştırma yapan NASA'dan bilim insanları, kuzey kutbunda gezegenin bulutları altında dönen havanın daha sıcak ve kuru olduğunu ve bunun bir siklon olabileceğini değerlendirdi.



Bilim insanları, Güneş etrafındaki bir dönüşünü 84 yılda tamamlayan Uranüs'ün kutuplarının uzun bir süredir Dünya'ya bakmadığı için kutup bölgeleri üzerindeki atmosferin incelenemediğini vurguladı.



2015'ten itibaren ise daha iyi bir görüş yakalanabildiği için kutuplardaki atmosferin derinliğine incelenme imkanına kavuştuğu kaydedildi.



Uranüs'teki siklonun, Satürn'deki fırtınalara çok benzediğine işaret eden bilim insanları, atmosfer olayının merkezinde sıcak ve kuru hava bulunan belirgin bir şekle sahip olduğunu açıkladı.



Araştırmanın baş yazarı Alex Akins, "Bu gözlemler bize Uranüs'ün öyküsü hakkında çok daha fazla şey anlatıyor. Gezegen düşünülenden çok daha dinamik bir dünya. Uranüs sadece düz mavi bir gaz topu değil. Örtüsünün altında çok şey oluyor." açıklamasını yaptı.



Yapılan yeni keşfin, gezegenlerin ister kayadan ister gazdan oluşsun, atmosferlerinin kutuplarda dönen girdaplara dair belirtiler verdiğini gösterdiğine işaret edildi.



Dünya'daki fırtınaların suyun üstünde oluşarak yer değiştirdiği, Satürn ve Uranüs'teki fırtınaların ise kutuplarda sabit olduğu belirtildi.



Bilim insanları uzun zamandır Uranüs'ün güney kutbunda dönen bir atmosfer olayı olduğunu biliyordu.



NASA'nın Voyager 2 uzay aracı, 1986'da buz devinin yanından geçerken güney kutbunun fotoğraflarını çekerek, kutup merkezindeki rüzgarların kutbun geri kalanından daha hızlı döndüğünü göstermişti.



NASA, önümüzdeki dönemde, yıllar içinde nasıl geliştiğini görmek amacıyla söz konusu siklonu izlemeyi planlıyor.