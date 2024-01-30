NASA uyardı: Ay kaynakları düşüncesizce sömürülerek yok edilebilir

AY'IN BENZERSİZ KAYNAKLARI KORUNMALI



Bilim insanları Ay üslerinin inşasını engellemeye çalışmıyor ancak burada sadece bir avuç gelecek vaat eden bölge var. Bunlardan bazıları bilimsel açıdan inanılmaz derecede değerli.



Madenlerin ve üslerin inşa edildiği yerler konusunda çok ama çok dikkatli olmak gerekiyor.



Science dergisinin yakın zamanda yaptığı uyarıya göre 1967 Uzay Anlaşması, devletlerin gök cisimleri üzerinde toprak iddiasında bulunmasını engelliyor ancak uzay madenciliği ve kaynakların kullanılması hakkında hiçbir şey söylemiyor.



Ay'ın sanayileşmesi artık gerçek bir olasılık gibi görünüyor. Bu durum fırlatma maliyetlerini düşürerek bilime yardımcı olacak, ancak gökbilimciler bu sırada Ay'a özgü ve bilim için paha biçilmez olan alanların pervasızca yok edilmemesi gerektiğini vurguluyor.



BM anlaşmalarında değişiklik yapmak uzun zaman alıyor. Bu nedenle, Ay'ın benzersiz bilimsel özelliklerini koruyacak ve güvence altına alacak uluslararası anlaşmalar için en kısa zamanda harekete geçmek gerekiyor.

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