NASA uydusu atmosfere girerken yandı

NASA'nın 1984'te uzaya fırlattığı radyasyon uydusu ERBS tekrar Dünya atmosferine girdi. 2005'te görevini tamamlayan ve uzay çöpü haline gelen uydunun büyük kısmının atmosfere giriş esnasında yandığı tahmin ediliyor.

NASA uydusu atmosfere girerken yandı

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Dairesi , 38 yıl önce radyasyon uydusu ERBS'ı uzaya fırlattı.

Atmosferdeki değişimleri gözlemleyip ölçümler yapan uydu, 2005'te görevini tamamladı ve uzay çöpü haline geldi.

BÜYÜK KISMI YANARAK KÜL OLDU

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, yıllardır dünyanın etrafında dönen 2 bin 500 kiloluk uydunun, Bering Denizi üzerinden dünya atmosferine tekrar girdiğini duyurdu.

ERBS'in büyük kısmının bu giriş sırasında yanarak kül olduğu tahmin ediliyor.

ERBS insan faaliyetlerinin Dünya'nın radyasyon dengesi üzerindeki etkilerinin ölçülmesinde önemli rol oynadı.

Aynı zamanda Dünya'nın Güneş'ten emdiği veya yansıttığı enerji miktarı arasındaki dengenin incelenmesinde kullanıldı.

ERBS, 2 yıllık görev için uzaya gönderilmişti.

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