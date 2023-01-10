NASA uydusu atmosfere girerken yandı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 38 yıl önce radyasyon uydusu ERBS'ı uzaya fırlattı.



Atmosferdeki değişimleri gözlemleyip ölçümler yapan uydu, 2005'te görevini tamamladı ve uzay çöpü haline geldi.



BÜYÜK KISMI YANARAK KÜL OLDU



Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, yıllardır dünyanın etrafında dönen 2 bin 500 kiloluk uydunun, Bering Denizi üzerinden dünya atmosferine tekrar girdiğini duyurdu.



ERBS'in büyük kısmının bu giriş sırasında yanarak kül olduğu tahmin ediliyor.



ERBS insan faaliyetlerinin Dünya'nın radyasyon dengesi üzerindeki etkilerinin ölçülmesinde önemli rol oynadı.



Aynı zamanda Dünya'nın Güneş'ten emdiği veya yansıttığı enerji miktarı arasındaki dengenin incelenmesinde kullanıldı.



ERBS, 2 yıllık görev için uzaya gönderilmişti.