NASA ve Spacex'ten dev anlaşma: Uluslararası Uzay İstasyonu'nu parçalayacak

NASA ve SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yörünge dışına göndermeyi kapsayan 843 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

NASA ve Spacex'ten dev anlaşma: Uluslararası Uzay İstasyonu'nu parçalayacak

ABD Ulusal Havacılık ve Dairesi () ve 'ın uzay taşımacılık şirketi SpaceX arasında Uluslararası İstasyonu'nun (UUİ) yörünge dışına atılmasını içeren 843 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzalandı. 

NASA Uluslararası Uzay istasyonu'nda aşınma ve yıpranma belirtileri tespit etti ve 2030'dan sonra istasyonu yörüngeden çıkarmayı planlıyor.

Yapımına 1980'lerde başlanan UUİ, 1990'ların sonlarıyla 2000'lerin başları arasında yörüngeye fırlatılmıştı.

ABD, Japonya, Kanada ve Avrupa Uzay Ajansı üyesi ülkeler istasyonu 2030'a kadar işletmeyi taahhüt etti. Rusya 2028'e kadar katılımını sürdürme sözü verdi.

NASA ile yapılan anlaşma kapsamında SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yörünge dışına atacak yeni bir uzay aracı geliştirecek.

NASA, tüm süreç boyunca SpaceX'e yardımcı olacak. Ayrıca gerçekleştirilecek operasyonun yönetimi de yine NASA'da olacak.


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