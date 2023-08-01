NASA Voyager 2'yi kaybetti: Yanlış komut anteni kaydırdı

Bir sinyalin bu kadar uzaktan Dünya'ya ulaşması 18 saatten fazla sürüyor.



Voyager 2, dış güneş sisteminin yanı sıra Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ü incelemek için 1977'de Florida'dan fırlatıldı ve tek yumurta ikizi Voyager 1'den sadece birkaç hafta önce gönderildi.



2018'de yıldızlararası uzaya girdi. Uranüs'te ve Jüpiter'de bir dizi yeni ay keşfetti.



KOMUT BOMBARDIMANI YAPILACAK



Nasa'nın Voyager görevlerini yöneten Jet Propulsion Laboratuvarı'na göre , önümüzdeki hafta, NASA'nın Derin Uzay Ağı'nın bir parçası olan Canberra anteni, hedefine ulaşması umuduyla Voyager 2'nin çevresini de doğru komutla bombalayacak.



Aksi takdirde, NASA'nın iletişimi yeniden kurması gereken otomatik bir uzay aracı sıfırlaması için Ekim ayına kadar beklemesi gerekecek.



Hala Dünya ile temas halinde olan Voyager 1, şu anda yaklaşık 24 milyar km uzaklıkta ve bu da onu insanlığın en uzak uzay aracı yapıyor.