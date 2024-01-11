NASA yalan mı söyledi? İnsanlık Ay’a hiç ayak basmamış olabilir

ABD'nin gerçekleştirdiği uzay uçuşunda Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü yolculuğa başladı.



21 Temmuz günü ise Neil Armstrong, Ay'ın yüzeyine ayak basan ilk insan olarak kayıtlara geçti.

KOMPLO TEORİLERİ YAYGINLAŞTI

İnsanlığın Ay'a ilk ayak basmasının üzerinden 50 yıldan fazla zaman geçti. Ancak o zamandan bu yana Ay'a inişin sahte olduğuna dair komplo teorileri yaygınlaştı.

GÖRÜNTÜLERİN DÜNYA'DA ÇEKİLDİĞİNE İNANILIYOR

Komplo teorisyenleri NASA'nın Ay'a çıktığı görüntüleri Dünya'daki bir stüdyoda çektiğine ve bu görüntülerin yayınlandığına inanıyor.

Ay'a iniş teorisi Amerika'nın 1969 yılında Apollo 11'in Ay'a inişini hiçbir zaman tamamlamadığını iddia etmektedir.

ARTEMİS MİSYONU 2026'YA ERTELENİNCE TEORİLER ARTTI

NASA'nın Artemis görevinde Ay'a dönüşünü 2026'ya ertelemesiyle birlikte sosyal medya platformları, insanoğlunun Ay gezegenini hiç ziyaret etmediği iddialarıyla dolup taştı.

Geciken görevlerin ardından bazı insanlar 1969 yılında ilk seferde nasıl yaptıklarını anlayamadıklarını söyledi.

EYLÜL 2026'YA KADAR GÖREV BAŞLAMAYACAK

NASA, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek astronotları bir kez daha Ay'a götürecek olan Artemis 3 misyonunu Eylül 2026'ya kadar gerçekleşmeyecek.



Bu ani ve beklenmedik gecikmeler X (eski adıyla Twitter) üzerinde bir komplo teorisi içeriği dalgasını ateşledi.

İşte sosyal medya platformu X üzerinde konuyla ilgili yazılan ve etkileşim alan paylaşımlar;

"Ay'a tekrar inmeye hazırlanma şeklinize bakılırsa, ilk kez gerçekten Ay Gezisi planlıyormuşsunuz gibi görünüyor."



"Görünüşe göre ilk seferinde nasıl yaptıklarını çözemiyorlar"



"Asla başka bir "aya iniş" numarası yapmayacaklar."