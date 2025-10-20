NASA yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı: İnsanlık için tehlike daha erken

NASA araştırmacıları, Japonya’daki Toho Üniversitesi’nden bilim insanlarıyla birlikte yürüttükleri yeni bir çalışmada, süper bilgisayarlar kullanarak Dünya’daki yaşamın ne zamana kadar mümkün olabileceğini modelledi.



Araştırmaya göre, gezegenimizdeki tüm yaşam biçimlerinin sonu milyarlarca yıl sonra gerçekleşecek ama insanlık için tehlike sanılandan çok daha erken gelebilir.



GÜNEŞ’İN ÖMRÜ



Çalışmaya göre, Dünya’daki yaşamın sona ereceği tarih, doğrudan Güneş’in yaşam döngüsüne bağlı.



Güneş önümüzdeki milyarlarca yıl boyunca büyüyüp ısındıkça, Dünya’nın yüzey sıcaklığı da giderek artacak. Bilim insanları, gezegenin yüzey koşullarının tüm canlılar için yaşanmaz hale geleceği tarihi 1.000.002.021 yılı olarak hesapladı.



Bu noktada, en dayanıklı mikroorganizmalar bile hayatta kalamayacak.



İNSANLIK İÇİN TEHLİKE



İnsan yaşamı açısından ise durum çok daha kritik. Güneş’in ısısının artmasıyla birlikte Dünya’nın atmosferi ciddi şekilde değişecek; oksijen oranı düşecek, hava kalitesi bozulacak ve sıcaklıklar keskin biçimde yükselecek. Araştırmacılar, iklim değişikliği ve Güneş radyasyonu modellerini kullanarak bu etkileri detaylı biçimde inceledi.



Bu değişimlerin ilk işaretleri şimdiden hissediliyor. Güneş’teki patlamalar (koronal kütle atımları) ve güneş fırtınaları son yıllarda artış göstererek Dünya’nın manyetik alanını etkiliyor. Bu durum, atmosferdeki oksijen seviyesini yavaş yavaş düşürüyor. Ayrıca, insan kaynaklı iklim değişikliği de süreci hızlandırıyor; küresel sıcaklıklar artıyor, kutup buzulları eriyor.



Her ne kadar insanlığın kesin “son tarihi” belirtilmemiş olsa da, araştırmacılar çevresel koşulların tahmin edilenden çok daha erken dönemde yaşanamaz hale gelebileceğini söylüyor.



ÇÖZÜM ÖNERİLERİNDEN BİRİ DE KOLONİZASYON



Dünya’daki yaşam bir anda sona ermeyecek; aksine, yavaş ve geri dönüşsüz bir süreçle sönümlenecek. Ancak araştırmacılar, bu uzun vadeli senaryoya rağmen, insanlığın bugünden hazırlık yapması gerektiğini vurguluyor.



Bazı bilim insanları, kapalı yaşam destek sistemleri ve yapay yaşam alanları gibi teknolojik çözümler üzerinde çalışıyor. Bu sistemler, yaşanabilir ortamları mümkün olduğunca uzun süre korumayı hedefliyor.



Diğerleri ise gözlerini uzay kolonizasyonuna çevirmiş durumda. NASA ve SpaceX gibi kurumların öncülüğünde yürütülen Mars görevleri, Dünya yaşanmaz hale geldiğinde insan yaşamını sürdürmenin olası yolları olarak görülüyor.

