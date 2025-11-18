NASA yayını başladı: Gizemli ziyaretçi canlı takip ediliyor!

Uzay ajansı NASA, Güneş Sistemi’ne giren üçüncü nadir ziyaretçi olan 3I/ATLAS yıldızlararası cismine ait yepyeni görüntüler paylaşıyor.

Ajans uzaydan canlı yayına bu sabah itibarıyla başladı.

NASA ayrıca, 19 Kasım Çarşamba günü yer tabanlı teleskoplar ve uzay araçları tarafından toplanan çok sayıda 3I/ATLAS görüntüsünü yayınlamak için bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Yayını NASA+, NASA Live web sitesi, NASA uygulaması veya YouTube üzerinden izlemek mümkün.

Uzay ajansı hangi araçların görüntü aldığını açıklama konusunda temkinli davranıyor ancak Hubble Uzay Teleskobu, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ve Mars yörüngesindeki araçların gözlem yapmış olabileceği değerlendiriliyor. Yeryüzünden ise Gemini Gözlemevi gibi tesislerin görüntü yakaladığı tahmin ediliyor.

3I/ATLAS’ın çıplak gözle görülmesi mümkün değil. Ancak canlı yayında nesnenin gerçek zamanlı teleskop görüntüleri paylaşılacak.

GİZEMLİ ZİYARETÇİNİN İLGİNÇ ROTASI

3I/ATLAS, Temmuz 2025’te keşfedildiğinde büyük ses getirmişti. Şimdi ise Güneş Sistemi içindeki en kritik geçiş noktasında. Cisim, 21 Ekim’de Dünya’dan bakıldığında Güneş’in arkasına geçti ve 29 Ekim’de Güneş’e en yakın noktasına ulaştı.

Gizemli ziyaretçi üzerindeki dikkat bir hayli yoğun ve görünürlükten çıkana kadar da böyle devam edecek. Ancak yer tabanlı gözlemler için en iyi fırsat henüz gelmedi. 3I/ATLAS, 19 Aralık’ta Dünya’ya en yakın geçişini yapacak ve yaklaşık 270 milyon kilometre mesafeden geçecek.

O gün geldiğinde Dünya’daki teleskopların neler yakalayacağı şimdiden merak konusu. Bu sırada NASA’nın devam eden yayınında yeni görüntüleri anbean takip etmek mümkün.

BİLİM DÜNYASI İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

NASA ve çoğu bilim insanı, 3I/ATLAS’ın yalnızca doğal bir kuyruklu yıldız olduğu görüşünü sürdürüyor. Ancak cismin “anti-kuyruk” geliştirmesi, aşırı renk değişimleri ve devasa gaz bulutu gibi benzersiz özellikleri tartışmaları canlı tutuyor.

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb’e göre, “3I/ATLAS” adı verilen bu cisim, aynı zamanda nadir görülen ters bir yörüngede ilerliyor. Loeb, geliştirdiği “Loeb Ölçeği” ile cismin uzay gemisi olma ihtimalini 10 üzerinden 6 olarak değerlendirdi.