NASA’da alarm: “Astronot ölümüne tanık olacağız”

ABD Senatosu’nda yayımlanan çarpıcı bir rapora göre, NASA çalışanları Başkan Donald Trump yönetiminin uzay ajansında yaptığı radikal değişikliklerin astronotların hayatını riske attığını düşünüyor.



Kurum içinden, adı açıklanmayan çalışanlar, “Birkaç yıl içinde astronot ölümüne tanık olacağımızdan çok endişeliyiz” uyarısında bulundu.



Raporda, Trump yönetiminin personel azaltmaları, tek taraflı bütçe kesintileri ve geri bildirim sistemlerini kapatması nedeniyle ajans içinde “korku ve sessizlik kültürü” oluşturduğu belirtildi.



Adı verilmeyen çalışanlardan biri, “Etrafımızda sürekli güvenlik sorunları görüyorum” ifadelerini kullandı.



GEÇMİŞTEKİ ASTRONOT ÖLÜMLERİ GÜNDEMDE



NASA’nın geçmişte yaşadığı trajediler, bu endişelerle birlikte yeniden gündeme geldi.



1967’de Apollo 1 kazasında üç, 1986’da Challenger faciasında yedi, 2003’te Columbia felaketinde yine yedi astronot hayatını kaybetmişti. Bu kayıplar, kurumun bugünkü güvenlik kültürünün temelini oluşturmuştu.



KESİNTİLER NELER?



Trump yönetiminin önerdiği kesintiler, NASA’nın 2026 bütçesini 24,8 milyar dolardan 18,8 milyar dolara düşürmeyi öngörüyor. Bu, yüzde 24’lük sert bir azalma anlamına geliyor.



Kongre bu rakamları henüz onaylamadı, ancak rapora göre Beyaz Saray, NASA’ya bu kesintileri uygulaması için baskı yapıyor. Raporda bunun Anayasa’ya aykırı olduğu söyleniyor:



“Yürütme organı, Kongre onayı olmadan kendi istediği bütçeyi dayatamaz.”



ABD’NİN TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ ZAYIFLAYABİLİR



Rapora göre kesintilerin plansız ve dağınık biçimde yapılması da ABD’nin bilimsel ve teknolojik üstünlüğünü zayıflatma riski taşıyor.



Rapor, özellikle Çin’in hızla ilerlediği uzay araştırmaları alanında ABD’nin geride kalabileceği uyarısında bulunuyor.



Ayrıca NASA’nın, Columbia kazasının ardından kurulan ve güvenlik sorunlarını çözmekle görevli Ombuds Programı’nın da sessizliğe gömüldüğü öne sürülüyor. Bu durumun, çalışanlar arasında moral bozukluğunu artırdığı vurgulanıyor.



Raporda bir çalışana ait şu sözlere yer verildi:



“Kimse bizi kurtarmaya gelmeyecek.”

