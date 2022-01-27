NASA'dan 1 milyon dolar ödüllü yarışma

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzun yıllardır insanlı Uzay görevlerini Dünya'nın çevresiyle sınırlı tutuyor. Ancak NASA'nın gelecekteki planı bunu değiştirmek. Halihazırda yeniden Ay'a gitmek için çalışmalar yapılıyor.



NASA'nın amacı Ay'da uzun süreli bir yerleşim oluşturmak. Ay'ı bir üs haline getirmek isteyen NASA derin Uzay görevlerini buradan gerçekleştirmek istiyor. Bu hedefte roketler, Ay istasyonu ve diğer gerekli cihazların geliştirmesi devam ediyor. Öte yandan bilim insanlarının karşısına çıkan en büyük problem Ay'da yaşayacak olan astronotlar için sürdürülebilir bir beslenme ortamı oluşturmak.



NASA "Deep Space Food Challange" adında bir yarışma başlattı. Türkçe çevirisi Derin Uzay Gıda Yarışması olan bu uygulamayla Uzay'da uzun süreli beslenme ortamı için fikirler toplanacak.



Birinci olan ekibin ödülü ise tam 1 milyon dolar olacak. Benzer bir uygulamayı Kanada Uzay Dairesi de yapmıştı. Geçen seneki yarışmanın ödülü 450 bin dolardı. NASA hem oradaki yarışmacıları hem yeni yarışmacıları 1 milyon dolar ödüllü bu yeni yarışmaya davet etti.



Faz 2 olarak nitelendirilen bu yarışmanın başvuruları Şubat 2022'nin sonunda bitiyor. Yarışmaya herkes katılabilse de ödül eğer yarışmayı ABD'den bir ekip kazanırsa verilecek.



Faz 1'deki yarışmada uzun süre saklanabilen hazır yemekler, sudan arındırılmış yiyecek tozları ve kültürlenmiş etler gibi fikirler ortaya çıkmıştı. Yeni yarışmayı ilkinden ayıran temel nokta ise bu fikirlerin pratikte uygulanabilirliğinin kanıtlanması istenecek.