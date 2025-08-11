NASA'dan 360 derecelik Mars panoraması

NASA, keşif aracı Perseverance'nin çektiği 96 kareden oluşan Mars'ın yüksek çözünürlüklü panaromik görselini yayınladı.

NASA'dan 360 derecelik Mars panoraması

ABD ajansı , Kızıl Gezegen'deki keşif aracı Perseverance'nin 26 Mayıs 2025’te çektiği 96 kareyi titizlikle birleştirilerek 360 derecelik panoramik görüntü elde edildi.

gökyüzü normalde bilinen kırmızımsı tonlarında.

Gün doğumu ve gün batımlarında doğal olarak canlı mavi tonlar oluşabilse de, bu panoramadaki mavi tonlar özellikle gökyüzü ile arazi arasındaki farkı netleştirmek amacıyla yapay olarak artırıldı.

Bu sayede Kızıl Gezegen'in en yüksek çözünürlüklü panoramalarından biri ortaya çıktı.

