NASA'dan asteroit açıklaması: Dünya'ya çarpma ihtimali düştü!

NASA gökbilimcileri, 2024 YR4 asteroitinin yörüngesini izlemeye devam ediyor.



İlk hesaplamalar, Dünya'ya çarpma olasılığının yüzde 1,3 olduğunu gösteriyordu. Ancak yeni veriler geldikçe bu oran geçici olarak yüzde 3,1 seviyesine kadar yükselmişti.

AY'A ÇARPMA OLASILIĞI ARTTI



Ancak yapılan son analizlerin ardından 2024 YR4 asteroitinin Dünya'ya çarpma ihtimali önemli ölçüde azalarak yüzde 0,28 seviyesine düştü.

Fakat yeni hesaplamalar, Ay'a çarpma olasılığının yüzde 1 olduğunu gösteriyor.



ASTEROİT NEDİR?



Asteroitler, Güneş Sistemi’nin yaklaşık 4,6 milyar yıl önce oluşumundan kalan kayalık gök cisimleridir.



Bunların boyutları küçük çakıl taşlarından, yüzlerce kilometre genişliğinde devasa cisimlere kadar değişebilir.



Çoğu asteroit, Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yer alır. Ancak bazıları, Dünya’ya daha yakın yörüngelerde hareket eder.



Zaman zaman, Dünya için tehdit oluşturabilecek bir rota izleyebilirler. Bu nedenle gökbilimciler ve uzay ajansları, bu nesneleri yakından takip eder ve çarpışmayı önlemek için olası saptırma teknikleri geliştirir.

2024 YR4 VE YARATTIĞI ENDİŞE

2024 YR4, son haftalarda uluslararası medyanın ilgisini çeken asteroitlerden biri oldu.



Bu, 27 Aralık 2024'te Şili'deki Asteroit Karasal Çarpma Son Uyarı Sistemi (ATLAS) tarafından keşfedilen bir Dünya'ya yakın cisim (NEO).



Başlangıçta, 2032'de Dünya’ya çarpma ihtimali yüzde 1,3 olarak tahmin edildi ve bu, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek riskli asteroitlerden biri haline geldi. Ancak sonraki gözlemler, bu riski daha da artırdı.



ATLAS SİSTEMİ

Gökbilimciler, ATLAS gibi sistemleri kullanarak, Dünya için potansiyel bir tehdit oluşturabilecek Dünya'ya yakın cisimleri (NEO'lar) tespit ederler.



Bu sistem, Hawaii Üniversitesi tarafından geliştirildi ve NASA tarafından finanse edildi. ATLAS, Dünya çapında konuşlandırılmış teleskoplardan oluşan bir ağdır ve gökyüzünü sürekli olarak taramak için kullanılır.



ATLAS’ın temel amacı, olası bir çarpışmadan önce asteroitleri tespit etmek, zamanında uyarılar vermek ve çarpışmayı önleme stratejileri geliştirmektir.



Kurulduğundan bu yana, ATLAS tehlikeli olanlar da dahil olmak üzere binlerce asteroiti başarıyla keşfetmiştir.