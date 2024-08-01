NASA'dan asteroit uyarısı: Dünya'nın çok yakınından geçecek!

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Dünya'ya doğru yaklaşan 2024 NS1 adında 46 metrelik bir asteroit tespit etti.



Neredeyse bir uçak büyüklüğündeki asteroidin 2 Ağustos günü Dünya'nın oldukça yakınından geçeceğini duyurdu.

WioNews'in haberine göre NASA, saatte 27.274 km'lik tehdit edici bir hızla Dünya'ya doğru yaklaşan 2024 NS1 adında 46 metrelik bir asteroid tespit etti.

Asteroit 2024 NS1, "yörüngeleri Dünya'nın yolunu kesen bir grup Dünya'ya yakın nesnenin (NEO) bir parçası olan bir Apollo asteroidi" olarak sınıflandırdı.



Apollo asteroitleri, Güneş etrafındaki yörüngeleri Dünya'nınkinden daha büyük olmasına rağmen, Dünya'nın yörüngesini geçerek yakınlaşır ve kişiselleşir.

Potansiyel olarak tehlikeli olmayan 2024 NS1 Dünya'ya yaklaşık 2 milyon kilometrelik güvenli bir mesafeden geçecek.

Ancak NASA, yörüngesinde herhangi bir değişiklik olmadığından emin olmak için onu sürekli olarak izliyor.