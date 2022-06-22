NASA'dan Ay'a nükleer reaktör kurma planı

NASA, 10 yılın sonunda fırlatılmaya hazır “fisyon yüzey güç sistemi” için bir tasarıma sahip olmayı umuyor.



Sözleşmeler, ABD'nin Ay'a geri dönme girişimi olan Artemis programının bir parçası .



ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Idaho Ulusal Laboratuvarı'nın direktörü John Wagner, projeyi “ABD'nin Ay'da nükleer enerji kurmasına yönelik oldukça ulaşılabilir bir ilk adım” olarak nitelendirdi.



12 aylık üç sözleşmenin her biri 5 milyon dolar değerinde ve Ay'ın acımasız ortamında 40 kilovatlık bir fisyon güç sistemi için ilk tasarım konseptlerini finanse edecek.



NASA , Ay yüzeyinde başarılı bir şekilde yerleştirilebilirse, reaktörlerin nihai Mars görevi için kullanılabileceğini söyledi.



Lockheed Margin ve Westinghouse'a ek olarak, üçüncü yüklenici IX adlı Teksas merkezli bir ekip olacak. IX, Uzay aracı tasarımcısı Intuitive Machines ve deneysel bir çakıl yataklı reaktör geliştiricileri olan X-Energy arasındaki ortak girişim.

NASA'nın Uzay Teknolojisi Misyon Müdürlüğü'nden Jim Reuter, “Bu erken tasarımları geliştirmek, diğer dünyalardaki uzun vadeli insan varlığımızı güçlendirmek için zemin hazırlamamıza yardımcı olacak” dedi.



Uzay ajansı , fisyon sistemlerinin nispeten daha küçük, daha hafif olduğunu ve "konum, mevcut güneş ışığı ve diğer doğal çevre koşullarından bağımsız olarak sürekli güç sağlayabileceğini " söyledi.



NASA ayrıca , nükleer endüstriden derin uzay araştırma misyonları için atomik tahrik sistemlerinin geliştirilmesine yol açabilecek “kritik bilgiler” almayı umuyor .