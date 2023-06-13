NASA'dan "Ay'da yaşam olabilir" açıklaması

Konuya ilişkin açıklamayı NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden gezegen bilimci Prabal Saxena yaptı.



Saxena, nispeten korunan alanlarda bu tür yaşam için "potansiyel olarak yaşanabilir nişlerin" olabileceğini belirtti.



Business Insider'daki habere göre, eğer var iseler, bu tür mikropların Dünya kaynaklı olduğu ve Ay'a iniş operasyonlarıyla oraya ulaştıkları değerlendiriliyor.



Ayın güney kutbu, NASA'nın 2025'te Artemis III astronotlarını indirmeyi umduğu yer olduğu için son yıllarda çok ilgi gördü. NASA, 13 potansiyel iniş yeri belirlemişti.

Artemis III için belirlenen iniş yerleri (Fotoğraf: NASA) Şimdiye kadar hiçbir insan Ay'ın güney kutbuna ayak basmadı. Ancak oradaki bazı kraterlerin buz içerdiği biliniyor.



Bu kraterlerin bazı bölgeleri sürekli karanlıkta, sürekli gölgede bulunuyor. Sonuç olarak, Güneş'in zararlı radyasyonu bu Ay ceplerine hiç ulaşamıyor ve buraların mikroplar için "güvenli birer sığınak" olabileceği belirtiliyor.