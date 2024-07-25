NASA'dan bir ilk: Uzaya 4K video akışı gerçekleştirdi

Cleveland'daki Glenn Araştırma Merkezi'ndeki NASA ekibi, optik veya lazer iletişimleri kullanarak ilk kez bir uçaktan Uluslararası Uzay İstasyonu'na 4K video görüntüleri akışı gerçekleştirdi.

NASA bilgi gönderme ve alma işlemlerinde radyo dalgalarına güveniyor.

Ancak, lazer iletişimleri, bilgi aktarımını 10 ila 100 kat daha hızlı gerçekleştiren kızılötesi ışığı kullanıyor.



Glenn mühendisleri, Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı ve NASA'nın Küçük İşletme İnovasyon Araştırma programı ile iş birliği yaparak, taşınabilir bir lazer terminalini Pilatus PC-12 uçağının gövdesine geçici olarak kurdu.



Uçak, Erie Gölü üzerinde uçarken verileri Cleveland'daki bir optik yer istasyonuna gönderdi.



Oradan, veri Dünya üzerindeki bir ağ üzerinden NASA'nın Las Cruces, New Mexico'daki White Sands Test Tesisine gönderildi ve burada bilim insanları veriyi kızılötesi ışık sinyalleri kullanarak iletti.



Sinyaller, NASA'nın Lazer İletişim Röle Demonstrasyonu (LCRD) adlı yörüngesel deney platformuna ulaştı ve ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ILLUMA-T yüküne aktarıldı.



ILLUMA-T, verileri Dünya'ya geri gönderdi.



Deneyler sırasında, Glenn'de geliştirilen Yüksek Hızlı Gecikme Toleranslı Ağ (HDTN) sistemi, sinyalin bulut örtüsünü daha etkili bir şekilde aşmasına yardımcı oldu.



Araştırmacılar Temmuz ayının geri kalanında PC-12 uçağından 4K video yayın yeteneklerini test etmeye devam edecekler.



Amaç, Artemis misyonları ile Ay yüzeyine geri dönüşün yayınlanabilmesi için gereken teknolojileri geliştirmek.

