NASA’dan büyüleyici Mars görüntüleri
22.05.2026 07:58
NASA uzay aracı tarafından 2-15 Mayıs tarihleri arasında çekilen hızlandırılmış görüntüler, Mars'ın değişen görüntüsünü gösteriyor.
NASA’nın uzay aracı, Mars yakın geçişi sırasında Kızıl Gezegen’in nadir görülen görüntülerini kaydetti.
NASA’nın metalik asteroid Psyche’ye gönderdiği uzay aracı, Mars yakın geçişi sırasında Kızıl Gezegen’i alışılmadık açılardan görüntüledi.
Ekim 2023’te fırlatılan Psyche görevi, Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağında bulunan 16 Psyche adlı metalik asteroide doğru ilerliyor.
Bilim insanları, parlak metal yüzeye sahip olduğu düşünülen asteroidin, Dünya, Mars, Merkür ve Venüs gibi kayalık gezegenlerin çekirdeklerine benzeyen eski bir gezegen yapı taşının açığa çıkmış merkezi olabileceğini değerlendiriyor.
MARS'IN ÇEKİM GÜCÜ “SAPAN” ETKİSİ YARATTI
Yaklaşık 3 milyar 600 milyon kilometrelik yolculuk yapacak uzay aracının hedefe 2029 yılında ulaşması bekleniyor.
Yetkililer, yakıt tasarrufu sağlamak ve uzay aracının hızını artırmak için 15 Mayıs’ta Mars yakın geçişini gerçekleştirdi. Mars’ın çekim gücü, doğal bir “sapan” etkisi oluşturarak Psyche uzay aracının hızını artırdı ve rotasını asteroid yönüne çevirdi.
NASA Jet İtki Laboratuvarı’nda görev yapan navigasyon sorumlusu Don Han, Mars’ın uzay aracına saatte yaklaşık bin 600 kilometrelik ek hız kazandırdığını açıkladı.
Renkli görüntü, Mars'ın çift halkalı Huygens Krateri ve güneydeki yüksek platoları gösteriyor.
MARS'IN NADİR GÖRÜLEN GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDİLDİ
Mars’a yaklaşık 4 bin 609 kilometre kadar yaklaşan uzay aracı, tüm bilimsel cihazlarını ve kameralarını aktif hale getirerek asteroid görevi öncesi prova gerçekleştirdi.
Psyche, yakın geçiş öncesinde Mars’a yüksek açıdan yaklaşarak gezegenin ince hilal şeklinde aydınlanan görüntülerini kaydetti.
Uzay aracının kameraları, Mars’ın güney kutup bölgesi dahil olmak üzere farklı alanlarda gece ve gündüz manzaralarını kaydetti. Rüzgarın taşıdığı tozların kraterler üzerindeki izleri de görüntülerde yer aldı.