NASA’dan büyüleyici Mars görüntüleri

NASA ’nın metalik asteroid Psyche’ye gönderdiği uzay aracı, Mars yakın geçişi sırasında Kızıl Gezegen ’i alışılmadık açılardan görüntüledi.

Ekim 2023’te fırlatılan Psyche görevi, Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağında bulunan 16 Psyche adlı metalik asteroide doğru ilerliyor.

Bilim insanları, parlak metal yüzeye sahip olduğu düşünülen asteroidin, Dünya, Mars , Merkür ve Venüs gibi kayalık gezegenlerin çekirdeklerine benzeyen eski bir gezegen yapı taşının açığa çıkmış merkezi olabileceğini değerlendiriyor.

MARS'IN ÇEKİM GÜCÜ “SAPAN” ETKİSİ YARATTI

Yaklaşık 3 milyar 600 milyon kilometrelik yolculuk yapacak uzay aracının hedefe 2029 yılında ulaşması bekleniyor.

Yetkililer, yakıt tasarrufu sağlamak ve uzay aracının hızını artırmak için 15 Mayıs’ta Mars yakın geçişini gerçekleştirdi. Mars’ın çekim gücü, doğal bir “sapan” etkisi oluşturarak Psyche uzay aracının hızını artırdı ve rotasını asteroid yönüne çevirdi.

NASA Jet İtki Laboratuvarı’nda görev yapan navigasyon sorumlusu Don Han, Mars’ın uzay aracına saatte yaklaşık bin 600 kilometrelik ek hız kazandırdığını açıkladı.