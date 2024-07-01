NASA'dan büyüleyici tur: 6 bin 500 ışık yılı uzaklığa yolculuk

NASA, Hubble ve James Webb uzay teleskoplarından elde edilen verileri kullanarak Kartal Nebulası'nın içinde yer alan ve 6 bin 500 ışık yılı uzaklıkta bulunan Yaratılış Sütunları'nı üç boyutlu olarak gözler önüne seren bir video hazırladı.

NASA'dan büyüleyici tur: 6 bin 500 ışık yılı uzaklığa yolculuk

, Hubble ve Webb'in yardımıyla yaklaşık 6 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki devasa Kartal Nebulası'nın kalbinde yer alan kozmik mucizenin üç boyutlu turunu hazırladı.

Baltimore'daki Teleskopu Bilim Enstitüsü'nden Frank Summers, “İzleyiciler sütunların yanından ve arasından geçerek onun üç boyutlu yapısını deneyimliyor ve Hubble ile Webb verileri arasındaki farkı görüyor. Video, aynı nesnenin farklı yönlerini gözlemlemek için neden birden fazla uzay teleskobuna ihtiyacımız olduğunu ortaya koyuyor” diyor.

YARATILIŞ SÜTUNLARI NEDİR? 

Aynı zamanda bu görsel çalışma izleyicilere yıldız oluşumunun nasıl gerçekleştiğine dair genel bir fikir vermeyi hedefliyor.

Yaratılış Sütunları, ilk kez 1995 yılında NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen ve Kartal Nebulası'nda bulunan dikkat çekici bir kozmik yapıdır. Bu sütunlar, genellikle genç yıldızların çevresinde oluşan ve morötesi radyasyon tarafından şekillendirilen devasa gaz ve toz bulutlarıdır.

İsimlerini, içlerinde yıldız oluşumunun gerçekleştiği uzun ve ince sütun şeklindeki yapılarından alırlar. Yaratılış Sütunları'nın detaylı incelemesi, yıldızların nasıl doğduğunu ve evrim geçirdiğini anlamamıza yardımcı olur. 

NASA'dan büyüleyici tur: 6 bin 500 ışık yılı uzaklığa yolculuk - 1

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