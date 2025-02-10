NASA'dan çığır açan görev: Güneş'in sır perdesi aralanıyor

NASA, Güneş'in gizemlerini araştırmak için çığır açabilecek bir göreve hazırlanıyor.

ABD'li uzay ajansı, PUNCH görevi kapsamında 4 uyduyla Güneş'in aktivitesini üç boyutlu olarak gözlemleyeceğini açıkladı.

Bilim insanları, Güneş'in işleyişine dair bazı temel sorulara yanıt arıyor.

Bu dev yıldızın dış atmosferi olan koronasının neden yüzeyinden çok daha sıcak olduğu ve güneş rüzgarlarının nasıl oluştuğu henüz tam olarak bilinmiyor.

NASA, bu görevle birlikte yapay bir tam güneş tutulması yaratmayı hedefliyor.

Böylelikle Güneş'in koronası daha önce hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde görüntülenebilecek.

NASA'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“PUNCH’ın ölçümleri sayesinde bilim insanları, Güneş’ten kopan ve Dünya’ya ulaşan olayların nasıl geliştiğini daha net görebilecek. Bu da uzaydaki hava olaylarının etkileri ve insanlığın robotik keşif araçları üzerindeki olası sonuçlarını daha doğru tahmin etmemizi sağlayacak.”

Fırlatma 27 Şubat'ta Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleşecek.

SpaceX’in Falcon 9 roketi, dört PUNCH uydusunu alçak Dünya yörüngesine taşıyacak.

