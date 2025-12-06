NASA'dan derin uzayın fotoğrafı: KX Andromedae

NASA Günün Astronomi Fotoğrafları (Astronomy Picture of the Day) köşesinde toplam 692 saatlik gözlem verisinin birleştirilmesiyle oluşturulan derin uzay fotoğrafını yayınladı. Kare, yıldız sistemlerinin sıra dışı yapısını gözler önüne seriyor.

Bilim insanlarına göre KX Andromedae, birbirine yakın iki yıldızdan oluşan bir sistem. Soğuk ve büyük olan yıldızdan kopan madde, sıcak olan B-tipi yıldıza doğru akıyor ve onun çevresinde bir yığılma diski oluşturuyor. Bu disk de iki uçtan dışarı doğru simetrik jetlerin fırlamasına yol açıyor.

Hesaplamalara göre bu jetlerin her biri yaklaşık 19 ışık yılı uzunluğa ulaşıyor. Bu mesafe, Güneş'e en yakın yıldız Proxima Centauri’ye olan uzaklığın bile birkaç katı.