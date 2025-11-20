NASA'dan günün fotoğrafı: Samanyolu'nun derinlikleri

NASA’nın Günün Astronomi Fotoğrafı (Astronomy Picture of the Day) köşesinde, Bukalemun Takımyıldızı’ndaki karanlık bulutsuların etkileyici fotoğrafı yayınlandı.

Çinli astrofotoğrafçılar Xinran Li ve Houbo Zhao’nun 11.4 saatlik pozlamayla elde ettiği görüntü, yıldızlararası tozun gökyüzünde oluşturduğu zarif çizgileri detaylarıyla ortaya koyuyor.

Normalde çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan bu karanlık toz bulutları, arka plandaki yıldız ve galaksilerin ışığını engellemeleriyle biliniyor. Ancak uzun pozlama sayesinde, bulutsular bu kez kendi yaydıkları kırmızı ve yakın kızılötesi ışıkla kahverengimsi bir tonda parlıyor.

Kadrajda yer alan tüm yıldız ve toz yapıları Samanyolu Galaksisi içinde bulunuyor. Bilim insanlarına göre yıldızlararası toz, genellikle dev yıldızların soğuk atmosferlerinde oluşuyor; daha sonra yıldız ışığı, yıldız rüzgârları ve süpernova patlamalarıyla uzaya saçılıyor.