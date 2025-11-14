NASA’dan günün kareleri: Orion ve ISS

ORİON BULUTSUSU

NASA ayrıca uzayın en büyüleyici yapılarından birinin görüntüsünü de kamuoyuyla paylaştı. Astronotmların çektiği Orion Büyük Bulutsusu (M42), “Günün astronomi fotoğrafı” olarak paylaşıldı. Çıplak gözle puslu bir leke olarak görünen bu geniş yıldız kümesi, teleskoplarla bakıldığında renkli ve karmaşık yapısıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 40 ışık yılı genişliğindeki M42, Güneş’in de yer aldığı Samanyolu’yla aynı sarmal kolunda, bin 500 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Görüntünün sol kısmında yer alan Koşan Adam Bulutsusu (NGC 1977) ise bölgedeki diğer yansıma bulutsuları gibi, yıldız oluşumlarının yalnızca küçük bir bölümünü temsil ediyor. Bilim insanları, bu dev yıldız beşiğinde çok sayıda genç güneş sistemi adayının da bulunduğunu belirtiyor.