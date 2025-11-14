NASA’dan günün kareleri: Orion ve ISS
14.11.2025 06:13
NTV - Haber Merkezi
NASA, hem Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilmiş çarpıcı bir Dünya manzarasını hem de evrenin en etkileyici yıldız oluşum bölgelerinden biri olan Orion Bulutsusu’nun çarpıcı fotoğraflarını paylaştı.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzaydan günün karelerini paylaştı.
Karelerden ilki 23 Temmuz 2025’te NASA astronotu Jonny Kim, Uluslararası Uzay Ustasyonu'nun (ISS) Meksika'nın güneybatısındaki bulutlu Pasifik Okyanusu üzerinde 259 mil yüksekte seyrettiği sırada çektiği etkileyici bir kare. Fotoğrafta, istasyonun Harmony modülünden uzanan 57,7 fit uzunluğundaki Canadarm2 robotik kolu ile ona bağlı hassas bakım cihazı Dextre yer alıyor. Canadarm2, ISS mürettebatı tarafından dış bakım çalışmalarında, ziyaretçi uzay araçlarının yakalanmasında ve ekipman–malzeme taşımada kritik rol oynuyor.
Uluslararası Uzay Ustasyonu'ndan Dünya manzarası.
Orion Büyük Bulutsusu, teleskoplarla bakıldığında renkli ve karmaşık yapısıyla dikkat çekiyor.
ORİON BULUTSUSU
NASA ayrıca uzayın en büyüleyici yapılarından birinin görüntüsünü de kamuoyuyla paylaştı. Astronotmların çektiği Orion Büyük Bulutsusu (M42), “Günün astronomi fotoğrafı” olarak paylaşıldı. Çıplak gözle puslu bir leke olarak görünen bu geniş yıldız kümesi, teleskoplarla bakıldığında renkli ve karmaşık yapısıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 40 ışık yılı genişliğindeki M42, Güneş’in de yer aldığı Samanyolu’yla aynı sarmal kolunda, bin 500 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.
Görüntünün sol kısmında yer alan Koşan Adam Bulutsusu (NGC 1977) ise bölgedeki diğer yansıma bulutsuları gibi, yıldız oluşumlarının yalnızca küçük bir bölümünü temsil ediyor. Bilim insanları, bu dev yıldız beşiğinde çok sayıda genç güneş sistemi adayının da bulunduğunu belirtiyor.