NASA'dan günün karesi: 122 saatte uzayın derinlikleri

NASA “Astronomy Picture of the Day” (Günün Astronomi Fotoğrafı) köşesinde bugün, gökyüzünün en etkileyici yıldız topluluklarından biri olan Pegasus Takımyıldızı’ndaki M15 küresel kümesinin derin alan görüntüsünü paylaştı.

Fotoğrafçı Alvaro Ibanez Perez'in toplam 122 saatlik uzun pozlamayla çektiği görüntü, kümenin önündeki soluk gaz ve toz yapılarını da ortaya çıkardı.

Yaklaşık 35 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan M15, 100 binden fazla yıldızı barındırıyor ve Samanyolu’nun bilinen yaklaşık 150 küresel kümesinden biri. Yoğun yıldız yapısıyla tanınan küme, çıplak gözle olmasa da basit bir dürbünle gözlemlenebiliyor.