NASA'dan günün karesi. 28 milyon ışık yılı uzaktaki Sombrero Galaksisi

NASA'nın, her gün evrenin farklı köşesinden bir kareyi profesyonel bir astronom tarafından yazılmış kısa bir açıklamayla birlikte sunduğu Günün Astronomi Fotoğrafı köşesinde bugünün konuğu 28 milyon ışık yılı uzaklıktan geldi.

Başak (Virgo) Galaksi Kümesi’nin en büyük galaksilerinden biri olan Sombrero Galaksisi'nin fotoğrafı yörüngede dolanan Spitzer Uzay Teleskobu ile Hubble Uzay Teleskobu'nun kayıtları birleştirilerek elde edildi.

50 bin ışık yılı çapında olan ve M104 olarak da bilinen Sombrero Galaksisi Başak takımyıldızı yönünde yer alıyor ve küçük bir teleskopla da gözlemlenebiliyor.