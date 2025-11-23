NASA'dan günün karesi: Dione ve Rhea Satürn halkasıyla hizalandı

NASA’nın Günün Astronomi Fotoğrafı (Astronomy Picture of the Day) köşesinde, bugün Satürn’ün buz kaplı uyduları Dione ve Rhea yer aldı.

Filipinli astrofotoğrafçı Christopher Go'nun teleskopuyla 20 Kasım’da çekilen kare, Dünya’dan bakıldığında Satürn halkalarının neredeyse tam kenardan görüldüğü nadir bir hizalanma dönemine denk geldi.

Astronomlara göre Satürn’ün halka düzlemi, Dünya’nın görüş hattıyla yaklaşık 13–16 yılda bir aynı hizaya geliyor. Bu dönemlerde eğik açı nedeniyle normalde parlak ve geniş görünen halkalar neredeyse görünmez hâle geliyor. Bu yılki hizalanma 23 Kasım’da en dar açıya ulaşacak, ardından halkalar yeniden genişlemeye başlayacak.

NASA'nın verdiği bilgilere göre Dione ve Rhea ise Satürn’ün halka düzlemine yakın yörüngelerindeki turlarını sırasıyla 2.7 ve 4.5 günde bir tamamlıyor. Dünya’dan gözlemlenebilecek bir sonraki büyük halka düzlemi geçişi ise 2038’de gerçekleşecek.