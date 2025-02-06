NASA'dan Kaliforniya için kritik uyarı: Hızla kayıyor!

Heyelan genişledi ve geçtiğimiz yaz hızlandı, bu da bilim insanlarının dikkatini çekti.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) ekibi, 18 Eylül - 17 Ekim 2024 tarihleri arasında haftada ortalama 10 cm’lik bir hareket olduğunu tespit etti.

Ancak radar görüntüleri, Los Angeles County’de bulunan bu topluluğun yavaş hareket eden bir heyelan yaşadığını ortaya çıkardı.

NASA'ya göre, Güney Kaliforniya’daki bir kıyı topluluğu hızla aşağı doğru kayıyor ve Pasifik Okyanusu'na yaklaşıyor.

DAHA ÖNCE HAREKET ETMEYEN BÖLGELER DE ETKİLENDİ



NASA'nın JPL'de görev yapan toprak kayması bilimcisi Alexander Handwerger, ABC News’e yaptığı açıklamada, daha önce hareket etmeyen bölgelerin de etkilenmeye başladığını belirtti.



Bu hareketin en büyük nedeni 2023’te Güney Kaliforniya’da yaşanan rekor yağışlar ve 2024’ün başındaki yoğun yağışlar olarak görülüyor.



Ancak son veriler, heyelanın hızının azaldığını gösteriyor. Handwerger, önceki radar görüntülerinde hareketin daha hızlı olduğunu, ancak son dönemde hafif bir yavaşlama gözlemlendiğini söyledi.



Önceden hareket ettiği bilinen bölgelere çok az altyapı inşa edilmişti veya hiç inşa edilmemişti. Ancak şu anki heyelan yüzlerce mevcut binayı etkiliyor.



"HAREKET HIZI YÜKSEK"



"Hareket hızı, insan hayatını ve altyapıyı riske atmaya yetecek kadar yüksek." diyen Handwerger, heyelan tehlikesinin ciddiyetine dikkat çekti.



NASA'ya göre, yarımadanın bazı bölümleri en az altmış yıldır hareket eden antik toprak kayması kompleksinin bir parçası. Yarımada, Los Angeles’ın hemen güneyinde Pasifik Okyanusu’na doğru uzanıyor.



ÜÇ BOYUTLU OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Bilim insanları, havadan radar görüntülerini dört farklı zaman diliminde karşılaştırarak heyelan hareketini üç boyutlu olarak ölçtü.

Handwerger, bu yöntemin bilim insanlarına heyelanın zaman içindeki hareketini daha iyi anlamalarını sağladığını belirtti.



Bu bölge, heyelan tehdidi nedeniyle uzun süredir bilimsel araştırmaların odak noktası.

NASA, yaklaşan "Heyelan ve İklim Değişikliği Deneyi" projesinde, aşırı yağış ve kuraklık dönemlerinin heyelanları nasıl etkilediğini incelemek için havadan radar teknolojisini kullanacak.

