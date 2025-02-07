NASA'dan kritik uyarı: Çarpma ihtimali arttı, şehirleri yok edebilir!

NASA, yoğun nüfusa sahip şehirleri yok edebilecek büyüklükte bir asteroidin Dünya'ya çarpma olasılığının arttığı konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

ABD'li uzay ajansının Dünya’ya Yakın Cisim Çalışmaları Merkezi’ne (CNEOS) göre, 2024 YR4 asteroidinin gezegenimize çarpma olasılığı yüzde 2,3’e yükseldi.

Bu, göktaşının 2 Aralık 2032'de Dünya'ya en yakın geçişini yaparken çarpma ihtimalinin 43'te 1 olduğu anlamına geliyor.

2024 YR4, ilk olarak Aralık ayının sonlarında, NASA tarafından finanse edilen ve Şili’de bulunan Asteroit Karasal Çarpma Son Uyarı Sistemi istasyonundaki astronomlar tarafından tespit edildi.

O zamandan beri hem NASA’nın hem de Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) çarpma riski listelerinde en üst sıralara yükseldi çünkü çarpma olasılığı giderek artıyor.

ÇARPMA İHTİMALİ GİDEREK ARTIYOR



Sadece bir hafta önce, NASA bu asteroidin Dünya’ya çarpma olasılığını yalnızca yüzde 1,3 olarak değerlendiriyordu.

GEZEGEN İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT KONUMUNDA

Özgün çapının 90 metreye kadar olduğu tahmin edilen yani Özgürlük Heykeli ile yaklaşık aynı büyüklükte olan asteroit, Dünya’ya çarparsa ciddi hasara yol açabilir.

2024 YR4’ün Dünya’ya çarpma olasılığı düşük olsa da, şu an için gezegenimiz için bilinen en büyük tehdit konumunda.

Şu anda bilinen diğer büyük asteroitlerin hiçbiri, yüzde 1’den daha yüksek bir çarpma olasılığına sahip değil.

1908'DE 2 BİN KİLOMETREKARELİK ORMANI YOK EDEN ASTEROİT

Gökyüzündeki parlaklığına dayanarak yapılan tahminlere göre, 2024 YR4’ün çapı 40 ila 90 metre arasında değişiyor.

Bu da onu, 1908’de Sibirya’da 2.150 kilometrekarelik bir ormanı yok eden ve 30 megatonluk TNT gücünde bir patlamaya neden olan Tunguska asteroidine benzer büyüklükte yapıyor.

Astronomlar şimdi, 2024 YR4’ün de benzer bir süreci takip etmesini ve yeni gözlemlerle rotasının netleşmesini umuyor.

"BAŞLANGIÇTA TEHDİT OLAN NESNELER SONRASINDA ÇIKIYOR"

King’s College London’dan Dr. Shyam Balaji şunları söyledi:

"Ek gözlem verileri toplandıkça çarpma ihtimalinin düşmesi bekleniyor. NASA ve ESA'daki astronomlar, 2024 YR4'ün yörüngesini aktif olarak inceliyor ve tarihsel eğilimler gösteriyor ki, başlangıçta riskli olarak işaretlenen nesnelerin çoğu zamanla tehdit olmaktan çıkıyor."

Asteroitleri tespit eden teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, çarpma olasılığı düşük olan fakat daha önce fark edilmeyen göktaşlarının daha sık bulunması muhtemel.

Bu da büyük ihtimalle 2024 YR4'ün Dünya'yı güvenli bir mesafeden geçeceği anlamına geliyor.

Ancak sorun şu ki, asteroit halihazırda Dünya’dan 43 milyon kilometre uzakta ve saatte 46.800 kilometre hızla uzaklaşıyor.

ESA DAHA BÜYÜK TELESKOPLARLA GÖZLEMLEYECEK

ESA, giderek daha güçlü teleskoplarla daha fazla veri toplayarak, nihayetinde Şili’deki Avrupa Güney Gözlemevi’nin Çok Büyük Teleskopu ile gözlem yapmayı planlıyor.

Bu oldukça önemli çünkü asteroit tekrar görünür hale geldiğinde, Dünya’nın ona müdahale edip etmeyeceğine karar vermesi için yalnızca dört yılı olacak.

Eğer asteroitin yörüngesini değiştirme kararı alınırsa, en olası seçenek, bir kinetik çarpma yöntemi kullanarak bir uyduyu yüksek hızda asteroide çarptırmak olacak.

2022 yılında NASA’nın DART misyonu, bir uydu çarpışmasının büyük bir asteroidin yörüngesini önemli ölçüde değiştirebileceğini göstermişti.