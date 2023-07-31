NASA'dan Mars'a astronot gönderme planı: Nükleer Termal Roketler üretilecek

NASA'nın, önümüzdeki on yıl içinde Mars'a astronot göndermeyi planladığı kaydedildi.



Mars'a gidiş süresini önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahip olan Nükleer Termal Roket ile birlikte altı ila dokuz aylık olağan tek yönlü yolculuğun, 100 ila 45 güne kadar düşebileceği öne sürüldü.



Geçtiğimiz günlerde DARPA, Lockheed Martin ile uzaya gönderilecek olan bir prototip Nükleer Termal Roket (NTR) sistemini tasarlamak ve üretmek için bir anlaşma imzalandığını duyurdu.



MARS'A YAPILAN YOLCULUKLAR DAHA HIZLI OLACAK



Nükleer enerjiyle çalışan roket, Mars'a yapılan yolculukların daha hızlı yapılmasını sağlayacak. Öte yandan roketle beraber görevin karmaşıklığı ve mürettebatın riski azalacak.



TEST İÇİN TARİH VERİLDİ



Öte yandan kimyasal roketlerden iki kat daha verimli olacağı kaydedilen nükleer enerjiyle çalışan roketler, aletler ve iletişim sistemleri için daha fazla güç sağlayacak. Açıklananlara göre DRACO programı 2027 gibi kısa bir süre içinde nükleer enerjiyle çalışan bir roketi uzayda test edecek.



300 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE AYRILDI



NASA'nın bu projeye ortaklık kapsamında 300 milyon dolarlık bir destek sağlayacağı belirtildi.

"MARS'A YAPILACAK İNSAN GÖREVLERİ İÇİN SÜRE KISALTILMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR



Lockheed Martin'in başkan yardımcısı Kirk Shireman, "Bu daha güçlü ve verimli nükleer termal roket sistemleri varış noktaları arasında daha hızlı geçiş süreleri sağlayabilir. Mürettebatın radyasyona maruz kalmasını sınırlandırmak amacıyla Mars'a yapılacak insan görevleri için yolculuk süresinin kısaltılması hayati önem taşımaktadır.

Bu, Ay'a insan ve malzeme taşımak için kullanılabilecek başlıca teknolojidir.

Güvenli, yeniden kullanılabilir bir nükleer römorkör uzay aracı Ay operasyonlarında devrim yaratacaktır. Daha fazla hız, çeviklik ve manevra kabiliyetine sahip olan nükleer termal itici güç, uzay için birçok ulusal güvenlik uygulamasına da sahiptir." ifadelerini kullandı.