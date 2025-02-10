NASA'dan nükleer yakıt testi: Mars'a gidiş süresi kısalabilir

Bir gün Mars’a gidecek ilk insanlar, nükleer bir reaktör tarafından çalıştırılan bir roketle yolculuk yapabilir.

Ancak bunun gerçekleşmesi için nükleer termal itki (NTP) teknolojilerinin daha kat etmesi gereken uzun bir yol var.

Astronotları nükleer bir roketle uzaya fırlatmadan önce bu teknolojinin önemli gelişmeler kaydetmesi gerekiyor.

UZAY UÇUŞU KOŞULLARINA DAYANABİLİYOR

Bununla birlikte, bu ayın başlarında General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS), NASA ile iş birliği içinde NTP roketlerini kullanma yolunda önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Alabama'daki NASA Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde General Atomics, yeni bir NTP reaktör yakıtını test ederek bu yakıtın uzayın aşırı koşullarında çalışıp çalışamayacağını belirlemeye çalıştı.

Şirket yetkililerine göre, testler yakıtın uzay uçuşunun zorlu koşullarına dayanabileceğini gösterdi.

"BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIRDI"

General Atomics başkanı Scott Forney, yaptığı açıklamada, "Yakıtın bu operasyonel koşullarda hayatta kalabileceğini kanıtlayan olumlu test sonuçları bizi cesaretlendirdi ve güvenli, güvenilir nükleer termal itkinin cislunar ve derin uzay görevleri için potansiyelini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştırdı." dedi.



General Atomics, yakıtı test etmek için örnekleri aldı ve sıcak hidrojen kullanarak sıcaklığı hızla 2300 santigrat dereceye yükselten altı termal döngüye tabi tuttu.

Yakıtın bu koşullara nasıl dayanacağını test etmek için General Atomics, ek koruyucu özellikler içeren testler gerçekleştirerek farklı malzeme iyileştirmelerinin yakıtın nükleer reaktöre benzer koşullarda nasıl performans gösterdiğine dair daha fazla veri topladı. Şirkete göre, bu tür testler ilk kez gerçekleştirildi.



MEVCUT ROKET MOTORLARINDAN İKİ İLA ÜÇ KAT DAHA VERİMLİ



NASA ve General Atomics, yakıtı 2.727 santigrat kadar çıkan sıcaklıklara maruz bırakarak test etti ve bu sıcaklıklarda bile başarılı performans gösterdiğini belirledi.

Sonuçlar, bu yakıtı kullanan bir NTP sisteminin mevcut roket motorlarına kıyasla iki ila üç kat daha verimli çalışabileceğini gösteriyor.



NASA’nın NTP roketleri geliştirmek istemesinin ana nedenlerinden biri, bu roketlerin günümüzde kullanılan geleneksel kimyasal yakıtlı roketlerden çok daha hızlı olabilmesi.



Daha hızlı bir yolculuk süresi, astronotlar için riskleri azaltabilir. Daha uzun seyahatler, daha fazla erzak ve astronotları destekleyecek daha sağlam sistemler gerektirir.

2027'DE GÖSTERİM UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYOR

Ayrıca uzayda geçen süre arttıkça, astronotların maruz kaldığı kozmik radyasyon miktarı da artar. Daha kısa uçuş süreleri bu riskleri azaltabilir ve derin uzayda insanlı keşif misyonlarını daha mümkün hale getirebilir.



2023 yılında NASA ve İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), NASA’nın insanlı bir uzay aracını Mars’a gönderebilmesi için bir nükleer termal roket motoru üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Ajans, 2027 gibi erken bir tarihte bir gösterim uçuşu gerçekleştirmeyi umuyor.