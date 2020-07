NASA'dan Salda Gölü paylaşımı: Mars'taki Jezero Krateri ile benzerlikler var

NASA, NASA Earth isimli Twitter hesabından Burdur'da bulunan ve 'Türkiye’nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nün uzyadan görüntüsünü paylaştı.



Mars'ta bulunan Jezero Krateri ile Salda Gölü'nün corafi açıdan benzer özellikleri olduğuna dikkat çekilen paylaşımda gezginci keşif aracı Perseverance, uzaya gönderilmeden önce projede görev alan bazı NASA araştırmacılarının hazırlık için Salda Gölü'ne gelip, çalışmalar yaptığı belirtildi.

PERSEVERANCE'IN MARS GÖREVİ



Adı "sebat" anlamına gelen Perseverance, NASA'ya bağlı Jet İtki Laboratuvarı tarafından üretildi.

Mars'a 2011'de gönderilen Curiosity gezginci keşif aracının tıpkısına yakın bir tasarıma sahip araç, Kızıl Gezegen'in 49 kilometre genişliğindeki Jezero Krateri yüzeyinde incelemeler yapması hedefleniyor.



Jezero Krateri üzerinde milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göl olduğu biliniyor. Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlar sayesinde buranın jeolojik şartlarına ve toprak yapısına dair incelemelerde bulunacak.



Araç, 23 kamera ve 2 mikrofon donanımının yanı sıra "Ingenuity" adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopterini de Mars'a götürüyor.

Though located a world away, Lake Salda, #Turkey, has geological similarities to Jezero Crater on #Mars. In fact, researchers even did field work at Lake Salda to prepare for #CountdownToMars and @NASAPersevere. https://t.co/jrKoWrbVwe pic.twitter.com/xB2GGgYfbr