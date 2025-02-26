NASA’dan tarihi görev: Evrenin en detaylı 3D haritası geliyor!

NASA, uzayın en ayrıntılı ve renkli üç boyutlu haritasını çıkarmak için yeni bir bilimsel göreve hazırlanıyor. SPHEREx adlı teleskop, gökyüzünü 102 farklı kızılötesi renk tonunda tarayarak, gökcisimlerinin bileşimini ve uzaklığını tespit edecek.

NASA’nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) tarafından geliştirilen SPHEREx teleskobu, 28 Şubat Cuma günü uzaya fırlatılacak. Önümüzdeki iki yıl boyunca gökyüzünü dört kez tarayarak devasa bir veri seti oluşturacak. Misyonun sonunda, evrendeki 450 milyon galaksinin üç boyutlu haritası çıkartılmış olacak.



SPHEREx’in üç temel bilimsel hedefi bulunuyor:



Büyük Patlama sonrası evrenin ilk anlarını anlamak, Evrendeki toplam ışık miktarını ölçmek, Samanyolu’ndaki su ve yaşam için kritik elementleri tespit etmek.

Bu hedeflere ulaşmak için teleskop, ışık spektrumlarını analiz ederek gökcisimlerinin kimyasal yapısını ve uzaklığını belirleyecek. Bilim insanları, bu verilerle evrenin genişleme sürecine dair önemli ipuçları elde etmeyi planlıyor.



YAŞANABİLİR GEZEGENELERİN İZİNDE

SPHEREx, yalnızca uzak galaksileri incelemekle kalmayacak, aynı zamanda Samanyolu’ndaki su, karbon dioksit ve diğer yaşamsal bileşenleri de araştıracak. Bu elementlerin moleküler bulutlarda bulunup bulunmadığını belirleyerek, yaşanabilir gezegenlerin oluşum süreci hakkında kritik veriler sunacak.



NASA ekibinden bilim insanı Gary Melnick, SPHEREx’in James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile birlikte çalışabileceğini belirterek, "SPHEREx ilginç bir keşif yaparsa, Webb bunu daha yüksek çözünürlükte inceleyebilir. Bu iki teleskop güçlü bir ortaklık oluşturabilir" dedi.



SPHEREx misyonunun, evrenin gizemlerini çözmek ve uzaydaki yaşam potansiyelini anlamak için devrim niteliğinde veriler sağlaması bekleniyor.