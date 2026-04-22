NASA’dan tarihi keşif. Mars’ta yaşamın yapı taşları bulundu

NASA’nın Mars yüzeyinde görev yapan Curiosity aracı, başka bir gezegende ilk kez gerçekleştirilen bir kimya deneyi ile yaşamın yapı taşlarına işaret eden yeni bulgular elde etti.

Bilim insanları, elde edilen organik moleküllerin geçmişte yaşamın varlığına kesin kanıt oluşturmadığını vurgularken, bu bileşiklerin Mars’ta doğal süreçlerle oluşmuş ya da göktaşlarıyla taşınmış olabileceğini belirtti.

3 MİLYAR YILLIK İZLER

Araştırma ekibine göre bulgular, Mars yüzeyinde üç milyar yıldan daha eski kimyasal izlerin korunmuş olduğunu gösteriyor. O dönemde Mars yüzeyinin, yaşam için kritik öneme sahip sıvı su içeren göller ve nehirlerle kaplı olduğu düşünülüyor.

Curiosity, 2012 yılında eski bir göl yatağı olan Gale Krateri’ne iniş yaptı ve o tarihten bu yana geçmiş yaşamın izlerini araştırıyor.

20'DEN FAZLA ORGANİK MOLEKÜL

Gerçekleştirilen deneyde, 20’den fazla organik molekül tespit edildi. Bunlar arasında, göktaşları ve asteroitlerde de bulunan “benzotiyofen” adlı molekül de yer alıyor.

Bilim insanları, bu tür bileşiklerin Dünya’ya da göktaşlarıyla taşındığını ve gezegenimizde yaşamın ortaya çıkmasına katkı sağlamış olabileceğini belirtiyor. Ayrıca tespit edilen azot içeren bir molekülün, DNA’nın oluşum sürecinde rol oynayan öncül maddelerden biri olduğu ifade ediliyor.

“YAŞAMIN KİMYASI KORUNMUŞ”

Araştırmada görev alan astrobiyolog Amy Williams, Mars’taki kayalarda milyarlarca yıldır “yaşamın yapı taşlarının ve prebiyotik kimyanın korunduğunu” söyledi. Ancak bu bulguların Mars’ta mikrobiyal yaşamın varlığını kanıtlamadığı da özellikle vurgulandı.

Bilim insanlarına göre bu tür iddiaların kesinlik kazanması için Mars’tan kaya örneklerinin Dünya’ya getirilmesi gerekiyor.