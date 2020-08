NASA'dan Toros Dağları paylaşımı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilmiş Antalya'nın Batı Toros Dağları'ndaki tarım arazilerini gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.



Ajansın "NASA Earth" isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin Antalya ilinde Batı Toros Dağları çevresinde meyve, tahıl ve kabuklu yemiş çiftlikleri." notuna yer verildi.



Paylaşımda verilen link ile Antalya ve Türkiye tarımı hakkında genel bilgilerin bulunduğu analiz yazısı da aktarıldı.

Yazıda, turistlerin Türkiye'nin Antalya ilini güzel Akdeniz tatil beldelerinden dolayı bildiğini ancak kıyı turizminin bölge ekonomisine katkıda bulunan tek önemli etken olmadığı vurgulandı.

Fruit, grain, and nut farms curve around the western Taurus Mountains in Turkey's Antalya province. https://t.co/lcCiGGJ19h pic.twitter.com/Kntr6pQuYI