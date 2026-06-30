NASA'dan uzayda bir ilk: Dünya'ya düşmeden kurtarılacak

NASA , Dünya'ya doğru alçalan ve kısa süre içinde atmosferde yanması beklenen Neil Gehrels Swift Uzay Teleskobu'nu kurtarmak amacıyla robotik bir uzay görevi başlatıyor.

Aylar sürmesi planlanan operasyon, ABD'li girişim Katalyst tarafından geliştirilen kurtarma robotunun bugün Pegasus roketiyle fırlatılmasıyla başlayacak. Pegasus roketi klasik bir fırlatma rampasından değil, havalanan bir jet uçağından bırakılarak ateşlenecek.

NASA astrofizikçisi Regina Caputo, görev için "Bu görevin her yönü çılgınca." ifadelerini kullandı.

ROBOT TELESKOBU YAKALAYACAK

LINK adı verilen robot, Swift teleskobunun bulunduğu yörüngeye ulaştıktan sonra uzayın geniş boşluğunda teleskobu bulmaya çalışacak.

Daha sonra üç hareketli koluyla teleskoba kenetlenmesi ve onu yaklaşık bir ay sürecek manevralarla mevcut konumundan yaklaşık 300 kilometre daha yüksek, güvenli bir yörüngeye taşıması hedefleniyor. Böylece teleskobun Dünya atmosferine girerek yanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

NASA Astrofizik Bölümü Direktörü Shawn Domagal-Goldman, görevin birçok ilki aynı anda barındırdığını belirterek, "Bunu deniyor olmamız bile büyük bir başarı." dedi.

İKİ YILLIK GÖREV İÇİN TASARLANMIŞTI

2004 yılında uzaya gönderilen Neil Gehrels Swift, başlangıçta yalnızca iki yıl görev yapacak şekilde tasarlanmıştı.

Teleskopun temel görevi, evrende meydana gelen en güçlü patlamalar arasında yer alan gama ışını patlamalarını gözlemlemekti.

Gama ışını patlamaları çok kısa sürdüğü için Swift, araştırmacılarla sürekli iletişim kurabilmesi amacıyla yaklaşık 600 kilometre yükseklikte alçak Dünya yörüngesine yerleştirildi.

GÜNEŞ'İN ETKİSİ YÖRÜNGESİNİ DÜŞÜRDÜ

Ancak bu yörüngenin önemli bir dezavantajı bulunuyor.

Kendi itki sistemine sahip olmayan Swift, Güneş'in aktif dönemlerinde Dünya atmosferinin genişlemesi nedeniyle oluşan sürtünmenin etkisiyle zamanla irtifa kaybediyor. Bu durum alçak Dünya yörüngesindeki birçok uydu için doğal bir süreç olarak görülüyor.

2025 yılının başlarında yapılan hesaplamalar teleskobun görev ömrünün sonuna yaklaştığını ortaya koyunca NASA kurtarma seçeneğini değerlendirmeye başladı.