NASA'dan yayın platformu: Ücretsiz ve reklamsız olacak

NASA bu yaz NASA+ adlı kendi yayın platformunu hayata geçiriyor.



Uzay ajansı halihazırda web sitesinde fırlatma ve diğer etkinlikleri canlı yayınlarken, NASA+ sadece canlı yayınlar değil, aynı zamanda orijinal video dizilerinden oluşan koleksiyonlar ve belgeseller de sunacak.



ÜCRETSİZ VE REKLAMSIZ OLACAK



Platformdaki ilk programlardan birkaçı, hizmetle birlikte sunulmaya başlanan yeni programlar olacak ve daha da iyisi, ücretsiz olacak ve programların arasına reklamlar girmeyecek.



Yayın hizmeti, NASA'nın iOS ve Android uygulamaları aracılığıyla mobil cihazlarda kullanılabilecek. Ayrıca masaüstü ve mobil tarayıcılardan da erişebilecek ve Roku, Apple TV ve Fire TV gibi medya oynatıcılar aracılığıyla talep üzerine program izleyebileceksiniz.



NASA İletişim Ofisi'nden Marc Etkind şunları söyledi:



"NASA'nın yeni yayın platformuyla uzayı parmaklarınızın ucuna getiriyoruz. Dijital varlığımızı dönüştürmek, NASA'nın havada ve uzayda bilinmeyeni nasıl keşfettiğine, keşif yoluyla nasıl ilham verdiğine ve insanlığın yararına nasıl yenilikler yaptığına dair hikayeleri daha iyi anlatmamıza yardımcı olacak."



NASA, kendi yayın hizmetini sunmanın yanı sıra tüm dijital varlığını da elden geçiriyor.



Şu anda görevleri, araştırma projeleri ve Artemis programıyla ilgili güncellemeler hakkındaki bilgileri daha iyi bir şekilde birleştirebilecek yeni bir web ve uygulama deneyimi üzerinde çalışıyor.



Yükseltilmiş web deneyiminin beta sürümünü şu anda ziyaret edilebilir.



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